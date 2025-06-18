ZORA

ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools.

NavnZORA

RangeringNo.196

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.96%

Opplagsforsyning3,588,813,765.256372

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000

Opplagsforsyning0.3588%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.14708566975197357,2025-08-11

Laveste pris0.007769535500397865,2025-06-18

Offentlig blokkjedeBASE

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...