Hva er Zentry (ZENT)

Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy.

Zentry (ZENT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Zentry (ZENT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZENT tokenets omfattende tokenomics nå!

Zentry Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Zentry, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Zentry Hvor mye er Zentry (ZENT) verdt i dag? Live ZENT prisen i USD er 0.010013 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ZENT-til-USD-pris? $ 0.010013 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ZENT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Zentry? Markedsverdien for ZENT er $ 75.94M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ZENT? Den sirkulerende forsyningen av ZENT er 7.58B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZENT ? ZENT oppnådde en ATH-pris på 0.045346562276934003 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ZENT? ZENT så en ATL-pris på 0.007081015497129782 USD . Hva er handelsvolumet til ZENT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZENT er $ 1.70M USD . Vil ZENT gå høyere i år? ZENT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZENT prisprognosen for en mer grundig analyse.

