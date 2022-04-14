Zentry (ZENT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zentry (ZENT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zentry (ZENT) Informasjon Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy. Offisiell nettside: https://zentry.com/ Teknisk dokument: https://zentry.com/whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xdBB7a34Bf10169d6d2D0d02A6cbb436cF4381BFa Kjøp ZENT nå!

Zentry (ZENT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zentry (ZENT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 71.40M $ 71.40M $ 71.40M Total forsyning: $ 9.71B $ 9.71B $ 9.71B Sirkulerende forsyning: $ 7.58B $ 7.58B $ 7.58B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 94.14M $ 94.14M $ 94.14M All-time high: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 All-Time Low: $ 0.007081015497129782 $ 0.007081015497129782 $ 0.007081015497129782 Nåværende pris: $ 0.009414 $ 0.009414 $ 0.009414 Lær mer om Zentry (ZENT) pris

Zentry (ZENT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zentry (ZENT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZENT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZENT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZENTs tokenomics, kan du utforske ZENT tokenets livepris!

