Dagens XSwap livepris er 0.03413 USD. Spor prisoppdateringer for XSWAP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XSWAP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XSwap livepris er 0.03413 USD. Spor prisoppdateringer for XSWAP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XSWAP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XSWAP

XSWAP Prisinformasjon

XSWAP teknisk dokument

XSWAP Offisiell nettside

XSWAP tokenomics

XSWAP Prisprognose

XSWAP-historikk

XSWAP Kjøpeguide

XSWAP-til-fiat-valutakonverter

XSWAP Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

XSwap Logo

XSwap Pris(XSWAP)

1 XSWAP til USD livepris:

$0.03413
$0.03413$0.03413
0.00%1D
USD
XSwap (XSWAP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:41:52 (UTC+8)

XSwap (XSWAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03411
$ 0.03411$ 0.03411
24 timer lav
$ 0.03563
$ 0.03563$ 0.03563
24 timer høy

$ 0.03411
$ 0.03411$ 0.03411

$ 0.03563
$ 0.03563$ 0.03563

$ 0.19785616341934972
$ 0.19785616341934972$ 0.19785616341934972

$ 0.03175024909521895
$ 0.03175024909521895$ 0.03175024909521895

0.00%

0.00%

-2.55%

-2.55%

XSwap (XSWAP) sanntidsprisen er $ 0.03413. I løpet av de siste 24 timene har XSWAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03411 og et toppnivå på $ 0.03563, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XSWAP er $ 0.19785616341934972, mens den rekordlave prisen er $ 0.03175024909521895.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XSWAP endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -2.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XSwap (XSWAP) Markedsinformasjon

No.1242

$ 8.56M
$ 8.56M$ 8.56M

$ 3.54K
$ 3.54K$ 3.54K

$ 11.95M
$ 11.95M$ 11.95M

250.87M
250.87M 250.87M

350,000,000
350,000,000 350,000,000

345,362,377.78968024
345,362,377.78968024 345,362,377.78968024

71.67%

ETH

Nåværende markedsverdi på XSwap er $ 8.56M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.54K. Den sirkulerende forsyningen på XSWAP er 250.87M, med en total tilgang på 345362377.78968024. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.95M.

XSwap (XSWAP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene XSwap for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00564-14.19%
60 dager$ -0.00569-14.29%
90 dager$ -0.00167-4.67%
XSwap Prisendring i dag

I dag registrerte XSWAP en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

XSwap 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00564 (-14.19%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

XSwap 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XSWAP en endring på $ -0.00569 (-14.29%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

XSwap 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00167-4.67% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for XSwap (XSWAP)?

Sjekk ut XSwap Prishistorikk-siden nå.

Hva er XSwap (XSWAP)

XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.

XSwap er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XSwap investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XSWAP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om XSwap på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din XSwap kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

XSwap Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XSwap (XSWAP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XSwap (XSWAP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XSwap.

Sjekk XSwapprisprognosen nå!

XSwap (XSWAP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XSwap (XSWAP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XSWAP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XSwap (XSWAP)

Leter du etter hvordan du kjøperXSwap? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe XSwap på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XSWAP til lokale valutaer

1 XSwap(XSWAP) til VND
898.13095
1 XSwap(XSWAP) til AUD
A$0.0515363
1 XSwap(XSWAP) til GBP
0.0252562
1 XSwap(XSWAP) til EUR
0.0290105
1 XSwap(XSWAP) til USD
$0.03413
1 XSwap(XSWAP) til MYR
RM0.143346
1 XSwap(XSWAP) til TRY
1.4122994
1 XSwap(XSWAP) til JPY
¥5.01711
1 XSwap(XSWAP) til ARS
ARS$50.3390196
1 XSwap(XSWAP) til RUB
2.849855
1 XSwap(XSWAP) til INR
3.0061704
1 XSwap(XSWAP) til IDR
Rp568.8331058
1 XSwap(XSWAP) til KRW
47.6673232
1 XSwap(XSWAP) til PHP
1.9464339
1 XSwap(XSWAP) til EGP
￡E.1.6437008
1 XSwap(XSWAP) til BRL
R$0.1812303
1 XSwap(XSWAP) til CAD
C$0.0467581
1 XSwap(XSWAP) til BDT
4.1549862
1 XSwap(XSWAP) til NGN
51.0161588
1 XSwap(XSWAP) til COP
$133.3203125
1 XSwap(XSWAP) til ZAR
R.0.5911316
1 XSwap(XSWAP) til UAH
1.4102516
1 XSwap(XSWAP) til TZS
T.Sh.84.4799412
1 XSwap(XSWAP) til VES
Bs5.56319
1 XSwap(XSWAP) til CLP
$32.59415
1 XSwap(XSWAP) til PKR
Rs9.6874592
1 XSwap(XSWAP) til KZT
18.4783233
1 XSwap(XSWAP) til THB
฿1.085334
1 XSwap(XSWAP) til TWD
NT$1.0317499
1 XSwap(XSWAP) til AED
د.إ0.1252571
1 XSwap(XSWAP) til CHF
Fr0.0269627
1 XSwap(XSWAP) til HKD
HK$0.2651901
1 XSwap(XSWAP) til AMD
֏13.061551
1 XSwap(XSWAP) til MAD
.د.م0.3078526
1 XSwap(XSWAP) til MXN
$0.6276507
1 XSwap(XSWAP) til SAR
ريال0.1279875
1 XSwap(XSWAP) til ETB
Br4.9000441
1 XSwap(XSWAP) til KES
KSh4.4089134
1 XSwap(XSWAP) til JOD
د.أ0.02419817
1 XSwap(XSWAP) til PLN
0.1235506
1 XSwap(XSWAP) til RON
лв0.1471003
1 XSwap(XSWAP) til SEK
kr0.3211633
1 XSwap(XSWAP) til BGN
лв0.0566558
1 XSwap(XSWAP) til HUF
Ft11.3386686
1 XSwap(XSWAP) til CZK
0.7058084
1 XSwap(XSWAP) til KWD
د.ك0.01040965
1 XSwap(XSWAP) til ILS
0.1136529
1 XSwap(XSWAP) til BOB
Bs0.2358383
1 XSwap(XSWAP) til AZN
0.058021
1 XSwap(XSWAP) til TJS
SM0.3194568
1 XSwap(XSWAP) til GEL
0.092151
1 XSwap(XSWAP) til AOA
Kz31.1118841
1 XSwap(XSWAP) til BHD
.د.ب0.01286701
1 XSwap(XSWAP) til BMD
$0.03413
1 XSwap(XSWAP) til DKK
kr0.2167255
1 XSwap(XSWAP) til HNL
L0.8945473
1 XSwap(XSWAP) til MUR
1.5474542
1 XSwap(XSWAP) til NAD
$0.5921555
1 XSwap(XSWAP) til NOK
kr0.3392522
1 XSwap(XSWAP) til NZD
$0.058021
1 XSwap(XSWAP) til PAB
B/.0.03413
1 XSwap(XSWAP) til PGK
K0.1426634
1 XSwap(XSWAP) til QAR
ر.ق0.1238919
1 XSwap(XSWAP) til RSD
дин.3.4037849
1 XSwap(XSWAP) til UZS
soʻm421.3577171
1 XSwap(XSWAP) til ALL
L2.8143598
1 XSwap(XSWAP) til ANG
ƒ0.0610927
1 XSwap(XSWAP) til AWG
ƒ0.061434
1 XSwap(XSWAP) til BBD
$0.06826
1 XSwap(XSWAP) til BAM
KM0.0566558
1 XSwap(XSWAP) til BIF
Fr101.87805
1 XSwap(XSWAP) til BND
$0.0436864
1 XSwap(XSWAP) til BSD
$0.03413
1 XSwap(XSWAP) til JMD
$5.4747933
1 XSwap(XSWAP) til KHR
137.0681278
1 XSwap(XSWAP) til KMF
Fr14.26634
1 XSwap(XSWAP) til LAK
741.9565069
1 XSwap(XSWAP) til LKR
Rs10.3236424
1 XSwap(XSWAP) til MDL
L0.563145
1 XSwap(XSWAP) til MGA
Ar151.0174001
1 XSwap(XSWAP) til MOP
P0.2733813
1 XSwap(XSWAP) til MVR
0.522189
1 XSwap(XSWAP) til MWK
MK59.2534343
1 XSwap(XSWAP) til MZN
MT2.180907
1 XSwap(XSWAP) til NPR
Rs4.8095996
1 XSwap(XSWAP) til PYG
243.75646
1 XSwap(XSWAP) til RWF
Fr49.45437
1 XSwap(XSWAP) til SBD
$0.279866
1 XSwap(XSWAP) til SCR
0.4890829
1 XSwap(XSWAP) til SRD
$1.3000117
1 XSwap(XSWAP) til SVC
$0.2986375
1 XSwap(XSWAP) til SZL
L0.5921555
1 XSwap(XSWAP) til TMT
m0.119455
1 XSwap(XSWAP) til TND
د.ت0.0993183
1 XSwap(XSWAP) til TTD
$0.2310601
1 XSwap(XSWAP) til UGX
Sh119.72804
1 XSwap(XSWAP) til XAF
Fr19.04454
1 XSwap(XSWAP) til XCD
$0.092151
1 XSwap(XSWAP) til XOF
Fr19.04454
1 XSwap(XSWAP) til XPF
Fr3.44713
1 XSwap(XSWAP) til BWP
P0.4546116
1 XSwap(XSWAP) til BZD
$0.0686013
1 XSwap(XSWAP) til CVE
$3.2007114
1 XSwap(XSWAP) til DJF
Fr6.04101
1 XSwap(XSWAP) til DOP
$2.1167426
1 XSwap(XSWAP) til DZD
د.ج4.4218828
1 XSwap(XSWAP) til FJD
$0.0767925
1 XSwap(XSWAP) til GNF
Fr296.76035
1 XSwap(XSWAP) til GTQ
Q0.2614358
1 XSwap(XSWAP) til GYD
$7.1430677
1 XSwap(XSWAP) til ISK
kr4.12973

XSwap Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XSwap, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell XSwap nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om XSwap

Hvor mye er XSwap (XSWAP) verdt i dag?
Live XSWAP prisen i USD er 0.03413 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XSWAP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XSWAP til USD er $ 0.03413. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XSwap?
Markedsverdien for XSWAP er $ 8.56M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XSWAP?
Den sirkulerende forsyningen av XSWAP er 250.87M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXSWAP ?
XSWAP oppnådde en ATH-pris på 0.19785616341934972 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XSWAP?
XSWAP så en ATL-pris på 0.03175024909521895 USD.
Hva er handelsvolumet til XSWAP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XSWAP er $ 3.54K USD.
Vil XSWAP gå høyere i år?
XSWAP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XSWAP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:41:52 (UTC+8)

XSwap (XSWAP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

XSWAP-til-USD-kalkulator

Beløp

XSWAP
XSWAP
USD
USD

1 XSWAP = 0.03413 USD

Handle XSWAP

XSWAPUSDT
$0.03413
$0.03413$0.03413
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker