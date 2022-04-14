XSwap (XSWAP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XSwap (XSWAP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XSwap (XSWAP) Informasjon XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains. Offisiell nettside: https://xswap.link Teknisk dokument: https://docs.xswap.link/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x8fe815417913a93ea99049fc0718ee1647a2a07c Kjøp XSWAP nå!

XSwap (XSWAP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XSwap (XSWAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.47M $ 8.47M $ 8.47M Total forsyning: $ 345.36M $ 345.36M $ 345.36M Sirkulerende forsyning: $ 250.87M $ 250.87M $ 250.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.82M $ 11.82M $ 11.82M All-time high: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 All-Time Low: $ 0.03175024909521895 $ 0.03175024909521895 $ 0.03175024909521895 Nåværende pris: $ 0.03377 $ 0.03377 $ 0.03377 Lær mer om XSwap (XSWAP) pris

XSwap (XSWAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XSwap (XSWAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XSWAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XSWAP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XSWAPs tokenomics, kan du utforske XSWAP tokenets livepris!

