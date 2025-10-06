Nullora pris i dag

Sanntids Nullora (NULLORA) pris i dag er $ 0.00000005265, med en 38.46% endring de siste 24 timene. Nåværende NULLORA til USD konverteringssats er $ 0.00000005265 per NULLORA.

Nullora rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- NULLORA. I løpet av de siste 24 timene NULLORA har den blitt handlet mellom $ 0.00000003664(laveste) og $ 0.0000000536 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har NULLORA beveget seg -0.31% i løpet av den siste timen og +59.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 846.29K.

Nullora (NULLORA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 846.29K$ 846.29K $ 846.29K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.05K$ 1.05K $ 1.05K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Offentlig blokkjede OP

Nåværende markedsverdi på Nullora er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 846.29K. Den sirkulerende forsyningen på NULLORA er --, med en total tilgang på 20000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.05K.