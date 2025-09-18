Dagens XO Protocol livepris er 0.0010461 USD. Spor prisoppdateringer for XOXO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XOXO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XO Protocol livepris er 0.0010461 USD. Spor prisoppdateringer for XOXO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XOXO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

XO Protocol Logo

XO Protocol Pris(XOXO)

1 XOXO til USD livepris:

$0.0010464
+0.03%1D
USD
XO Protocol (XOXO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:56:19 (UTC+8)

XO Protocol (XOXO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001041
24 timer lav
$ 0.0010518
24 timer høy

$ 0.001041
$ 0.0010518
$ 0.025307302452598147
$ 0.001027213902211149
-0.40%

+0.03%

-2.87%

-2.87%

XO Protocol (XOXO) sanntidsprisen er $ 0.0010461. I løpet av de siste 24 timene har XOXO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001041 og et toppnivå på $ 0.0010518, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XOXO er $ 0.025307302452598147, mens den rekordlave prisen er $ 0.001027213902211149.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XOXO endret seg med -0.40% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og -2.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XO Protocol (XOXO) Markedsinformasjon

No.4038

$ 0.00
$ 54.39K
$ 2.09M
0.00
2,000,000,000
BASE

Nåværende markedsverdi på XO Protocol er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.39K. Den sirkulerende forsyningen på XOXO er 0.00, med en total tilgang på 2000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.09M.

XO Protocol (XOXO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene XO Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000000314+0.03%
30 dager$ -0.0002349-18.34%
60 dager$ -0.0003639-25.81%
90 dager$ -0.0007219-40.84%
XO Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte XOXO en endring på $ +0.000000314 (+0.03%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

XO Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0002349 (-18.34%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

XO Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XOXO en endring på $ -0.0003639 (-25.81%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

XO Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0007219-40.84% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for XO Protocol (XOXO)?

Sjekk ut XO Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er XO Protocol (XOXO)

XO is a next-generation social discovery platform powered by AI and blockchain. Designed for Gen Z, XO combines Proof of Personhood (PoP), decentralized identity (DID), and AI Agent companionship to create a secure and emotionally engaging social experience.

XO Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XO Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XOXO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om XO Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din XO Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

XO Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XO Protocol (XOXO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XO Protocol (XOXO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XO Protocol.

Sjekk XO Protocolprisprognosen nå!

XO Protocol (XOXO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XO Protocol (XOXO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XOXO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XO Protocol (XOXO)

Leter du etter hvordan du kjøperXO Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe XO Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XOXO til lokale valutaer

XO Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XO Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell XO Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om XO Protocol

Hvor mye er XO Protocol (XOXO) verdt i dag?
Live XOXO prisen i USD er 0.0010461 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XOXO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XOXO til USD er $ 0.0010461. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XO Protocol?
Markedsverdien for XOXO er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XOXO?
Den sirkulerende forsyningen av XOXO er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXOXO ?
XOXO oppnådde en ATH-pris på 0.025307302452598147 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XOXO?
XOXO så en ATL-pris på 0.001027213902211149 USD.
Hva er handelsvolumet til XOXO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XOXO er $ 54.39K USD.
Vil XOXO gå høyere i år?
XOXO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XOXO prisprognosen for en mer grundig analyse.
XO Protocol (XOXO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

