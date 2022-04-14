XO Protocol (XOXO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XO Protocol (XOXO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XO Protocol (XOXO) Informasjon XO is a next-generation social discovery platform powered by AI and blockchain. Designed for Gen Z, XO combines Proof of Personhood (PoP), decentralized identity (DID), and AI Agent companionship to create a secure and emotionally engaging social experience. Offisiell nettside: https://xoapp.co Teknisk dokument: https://docs.xoapp.co/xo-whitepaper Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xc799ada44171b741abf41ee54fb1b47fda5960be Kjøp XOXO nå!

XO Protocol (XOXO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XO Protocol (XOXO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M All-time high: $ 0.05239 $ 0.05239 $ 0.05239 All-Time Low: $ 0.001027213902211149 $ 0.001027213902211149 $ 0.001027213902211149 Nåværende pris: $ 0.0010382 $ 0.0010382 $ 0.0010382 Lær mer om XO Protocol (XOXO) pris

XO Protocol (XOXO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XO Protocol (XOXO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XOXO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XOXO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XOXOs tokenomics, kan du utforske XOXO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XOXO Interessert i å legge til XO Protocol (XOXO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XOXO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

XO Protocol (XOXO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XOXO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XOXO nå!

XOXO prisforutsigelse Vil du vite hvor XOXO kan være på vei? Vår XOXO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XOXO tokenets prisforutsigelse nå!

