Xi Token (XI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Xi Token (XI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Xi Token (XI) Informasjon The XI Protocol implements a Decentralized Supercomputer through Cascade Computing for Eventually Correct Metaoracles. By implementing sequential anti-sybil and computing phases with XI staking and oracle commit-reveal schema, the architecture outsources multi-agent distributed consensus. Offisiell nettside: https://www.xiprotocol.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x295B42684F90c77DA7ea46336001010F2791Ec8c Kjøp XI nå!

Xi Token (XI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Xi Token (XI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M All-time high: $ 0.3299 $ 0.3299 $ 0.3299 All-Time Low: $ 0.000767804071288825 $ 0.000767804071288825 $ 0.000767804071288825 Nåværende pris: $ 0.001212 $ 0.001212 $ 0.001212 Lær mer om Xi Token (XI) pris

Xi Token (XI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Xi Token (XI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XIs tokenomics, kan du utforske XI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XI Interessert i å legge til Xi Token (XI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper XI på MEXC nå!

Xi Token (XI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XI nå!

XI prisforutsigelse Vil du vite hvor XI kan være på vei? Vår XI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!