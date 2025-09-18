Dagens XFI livepris er 0.06816 USD. Spor prisoppdateringer for XFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XFI livepris er 0.06816 USD. Spor prisoppdateringer for XFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

XFI Pris(XFI)

$0.06816
$0.06816$0.06816
-0.02%1D
XFI (XFI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:41:10 (UTC+8)

XFI (XFI) Prisinformasjon (USD)

$ 0.068
$ 0.068$ 0.068
$ 0.06996
$ 0.06996$ 0.06996
$ 0.068
$ 0.068$ 0.068

$ 0.06996
$ 0.06996$ 0.06996

$ 1.989041429955563
$ 1.989041429955563$ 1.989041429955563

$ 0.04913217188278703
$ 0.04913217188278703$ 0.04913217188278703

-0.14%

-0.02%

+14.07%

+14.07%

XFI (XFI) sanntidsprisen er $ 0.06816. I løpet av de siste 24 timene har XFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.068 og et toppnivå på $ 0.06996, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XFI er $ 1.989041429955563, mens den rekordlave prisen er $ 0.04913217188278703.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XFI endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og +14.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XFI (XFI) Markedsinformasjon

No.1538

$ 4.25M
$ 4.25M$ 4.25M

$ 59.87K
$ 59.87K$ 59.87K

$ 25.79M
$ 25.79M$ 25.79M

62.39M
62.39M 62.39M

378,432,000
378,432,000 378,432,000

69,321,841.82382645
69,321,841.82382645 69,321,841.82382645

16.48%

Nåværende markedsverdi på XFI er $ 4.25M, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.87K. Den sirkulerende forsyningen på XFI er 62.39M, med en total tilgang på 69321841.82382645. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.79M.

XFI (XFI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene XFI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000136-0.02%
30 dager$ +0.00766+12.66%
60 dager$ -0.00684-9.12%
90 dager$ -0.01964-22.37%
XFI Prisendring i dag

I dag registrerte XFI en endring på $ -0.0000136 (-0.02%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

XFI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00766 (+12.66%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

XFI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XFI en endring på $ -0.00684 (-9.12%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

XFI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01964-22.37% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for XFI (XFI)?

Sjekk ut XFI Prishistorikk-siden nå.

Hva er XFI (XFI)

CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.

XFI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XFI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

XFI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XFI (XFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XFI (XFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XFI.

Sjekk XFIprisprognosen nå!

XFI (XFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XFI (XFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XFI (XFI)

Leter du etter hvordan du kjøperXFI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe XFI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XFI til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av XFI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell XFI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om XFI

Hvor mye er XFI (XFI) verdt i dag?
Live XFI prisen i USD er 0.06816 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XFI til USD er $ 0.06816. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XFI?
Markedsverdien for XFI er $ 4.25M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XFI?
Den sirkulerende forsyningen av XFI er 62.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXFI ?
XFI oppnådde en ATH-pris på 1.989041429955563 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XFI?
XFI så en ATL-pris på 0.04913217188278703 USD.
Hva er handelsvolumet til XFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XFI er $ 59.87K USD.
Vil XFI gå høyere i år?
XFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:41:10 (UTC+8)

XFI (XFI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

