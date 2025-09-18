Hva er XFI (XFI)

CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.

For en mer dyptgående forståelse av XFI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om XFI Hvor mye er XFI (XFI) verdt i dag? Live XFI prisen i USD er 0.06816 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XFI-til-USD-pris? $ 0.06816 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XFI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for XFI? Markedsverdien for XFI er $ 4.25M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XFI? Den sirkulerende forsyningen av XFI er 62.39M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXFI ? XFI oppnådde en ATH-pris på 1.989041429955563 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XFI? XFI så en ATL-pris på 0.04913217188278703 USD . Hva er handelsvolumet til XFI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XFI er $ 59.87K USD . Vil XFI gå høyere i år? XFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XFI prisprognosen for en mer grundig analyse.

XFI (XFI) Viktige bransjeoppdateringer

