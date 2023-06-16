XFI

CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.

NavnXFI

RangeringNo.1558

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.75%

Opplagsforsyning62,732,149.45647462

Maksimal forsyning378,432,000

Total forsyning70,089,344.44091767

Opplagsforsyning0.1657%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.989041429955563,2023-06-16

Laveste pris0.04913217188278703,2025-08-31

Offentlig blokkjedeXFI

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...