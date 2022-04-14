XFI (XFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XFI (XFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XFI (XFI) Informasjon CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine. Offisiell nettside: https://crossfi.org/ Teknisk dokument: https://docs.crossfi.org Blokkutforsker: https://xfiscan.com/ Kjøp XFI nå!

XFI (XFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XFI (XFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Total forsyning: $ 69.55M $ 69.55M $ 69.55M Sirkulerende forsyning: $ 62.46M $ 62.46M $ 62.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.33M $ 25.33M $ 25.33M All-time high: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 All-Time Low: $ 0.04913217188278703 $ 0.04913217188278703 $ 0.04913217188278703 Nåværende pris: $ 0.06693 $ 0.06693 $ 0.06693 Lær mer om XFI (XFI) pris

XFI (XFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XFI (XFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XFIs tokenomics, kan du utforske XFI tokenets livepris!

XFI (XFI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XFI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XFI nå!

XFI prisforutsigelse Vil du vite hvor XFI kan være på vei? Vår XFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XFI tokenets prisforutsigelse nå!

