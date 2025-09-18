Hva er XCAD Network (XCAD)

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

XCAD Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XCAD Network (XCAD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XCAD Network (XCAD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XCAD Network.

XCAD Network (XCAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XCAD Network (XCAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XCAD tokenets omfattende tokenomics nå!

XCAD Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XCAD Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om XCAD Network Hvor mye er XCAD Network (XCAD) verdt i dag? Live XCAD prisen i USD er 0.02803 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XCAD-til-USD-pris? $ 0.02803 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XCAD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for XCAD Network? Markedsverdien for XCAD er $ 1.34M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XCAD? Den sirkulerende forsyningen av XCAD er 47.73M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXCAD ? XCAD oppnådde en ATH-pris på 9.064501091879395 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XCAD? XCAD så en ATL-pris på 0.027238932577182195 USD . Hva er handelsvolumet til XCAD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XCAD er $ 126.85K USD . Vil XCAD gå høyere i år? XCAD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XCAD prisprognosen for en mer grundig analyse.

