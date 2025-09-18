Dagens XCAD Network livepris er 0.02803 USD. Spor prisoppdateringer for XCAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XCAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XCAD Network livepris er 0.02803 USD. Spor prisoppdateringer for XCAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XCAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

XCAD Network Logo

XCAD Network Pris(XCAD)

1 XCAD til USD livepris:

-1.16%1D
USD
XCAD Network (XCAD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:49:19 (UTC+8)

XCAD Network (XCAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.18%

-1.16%

-3.12%

-3.12%

XCAD Network (XCAD) sanntidsprisen er $ 0.02803. I løpet av de siste 24 timene har XCAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0279 og et toppnivå på $ 0.02844, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XCAD er $ 9.064501091879395, mens den rekordlave prisen er $ 0.027238932577182195.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XCAD endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -1.16% over 24 timer og -3.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XCAD Network (XCAD) Markedsinformasjon

No.2085

ETH

Nåværende markedsverdi på XCAD Network er $ 1.34M, med et 24-timers handelsvolum på $ 126.85K. Den sirkulerende forsyningen på XCAD er 47.73M, med en total tilgang på 198813157.8570137. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.57M.

XCAD Network (XCAD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene XCAD Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0003287-1.16%
30 dager$ -0.00405-12.63%
60 dager$ -0.00928-24.88%
90 dager$ -0.00538-16.11%
XCAD Network Prisendring i dag

I dag registrerte XCAD en endring på $ -0.0003287 (-1.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

XCAD Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00405 (-12.63%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

XCAD Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XCAD en endring på $ -0.00928 (-24.88%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

XCAD Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00538-16.11% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for XCAD Network (XCAD)?

Sjekk ut XCAD Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er XCAD Network (XCAD)

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

XCAD Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XCAD Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XCAD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om XCAD Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din XCAD Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

XCAD Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XCAD Network (XCAD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XCAD Network (XCAD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XCAD Network.

Sjekk XCAD Networkprisprognosen nå!

XCAD Network (XCAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XCAD Network (XCAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XCAD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XCAD Network (XCAD)

Leter du etter hvordan du kjøperXCAD Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe XCAD Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XCAD til lokale valutaer

XCAD Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XCAD Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell XCAD Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om XCAD Network

Hvor mye er XCAD Network (XCAD) verdt i dag?
Live XCAD prisen i USD er 0.02803 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XCAD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XCAD til USD er $ 0.02803. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XCAD Network?
Markedsverdien for XCAD er $ 1.34M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XCAD?
Den sirkulerende forsyningen av XCAD er 47.73M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXCAD ?
XCAD oppnådde en ATH-pris på 9.064501091879395 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XCAD?
XCAD så en ATL-pris på 0.027238932577182195 USD.
Hva er handelsvolumet til XCAD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XCAD er $ 126.85K USD.
Vil XCAD gå høyere i år?
XCAD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XCAD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:49:19 (UTC+8)

XCAD Network (XCAD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

