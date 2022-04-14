XCAD Network (XCAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XCAD Network (XCAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XCAD Network (XCAD) Informasjon XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators. Offisiell nettside: https://xcadnetwork.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/AHcxvCP5se2DiqfcXwBz8i7WygwWJdd8f9S9t6nd4YsQ Kjøp XCAD nå!

XCAD Network (XCAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XCAD Network (XCAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Total forsyning: $ 198.81M $ 198.81M $ 198.81M Sirkulerende forsyning: $ 47.73M $ 47.73M $ 47.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M All-time high: $ 9.10628 $ 9.10628 $ 9.10628 All-Time Low: $ 0.027238932577182195 $ 0.027238932577182195 $ 0.027238932577182195 Nåværende pris: $ 0.02767 $ 0.02767 $ 0.02767 Lær mer om XCAD Network (XCAD) pris

XCAD Network (XCAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XCAD Network (XCAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XCAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XCAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XCADs tokenomics, kan du utforske XCAD tokenets livepris!

XCAD Network (XCAD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XCAD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XCAD nå!

XCAD prisforutsigelse Vil du vite hvor XCAD kan være på vei? Vår XCAD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XCAD tokenets prisforutsigelse nå!

