Dagens Quilibrium livepris er 0.0389 USD. Spor prisoppdateringer for WQUIL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WQUIL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Quilibrium Logo

Quilibrium Pris(WQUIL)

1 WQUIL til USD livepris:

$0.0389
$0.0389
-1.76%1D
USD
Quilibrium (WQUIL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:54:12 (UTC+8)

Quilibrium (WQUIL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0387
$ 0.0387
24 timer lav
$ 0.0431
$ 0.0431
24 timer høy

$ 0.0387
$ 0.0387

$ 0.0431
$ 0.0431

$ 0.4549693987949951
$ 0.4549693987949951

$ 0.003548831856989878
$ 0.003548831856989878

-0.26%

-1.76%

-0.77%

-0.77%

Quilibrium (WQUIL) sanntidsprisen er $ 0.0389. I løpet av de siste 24 timene har WQUIL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0387 og et toppnivå på $ 0.0431, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WQUIL er $ 0.4549693987949951, mens den rekordlave prisen er $ 0.003548831856989878.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WQUIL endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -1.76% over 24 timer og -0.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quilibrium (WQUIL) Markedsinformasjon

No.9411

$ 35.10M
$ 35.10M

$ 8.79K
$ 8.79K

$ 35.10M
$ 35.10M

902.29M
902.29M

902,285,400.373132
902,285,400.373132

ETH

Nåværende markedsverdi på Quilibrium er $ 35.10M, med et 24-timers handelsvolum på $ 8.79K. Den sirkulerende forsyningen på WQUIL er 902.29M, med en total tilgang på 902285400.373132. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.10M.

Quilibrium (WQUIL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Quilibrium for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000697-1.76%
30 dager$ -0.0008-2.02%
60 dager$ -0.0106-21.42%
90 dager$ +0.0099+34.13%
Quilibrium Prisendring i dag

I dag registrerte WQUIL en endring på $ -0.000697 (-1.76%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Quilibrium 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0008 (-2.02%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Quilibrium 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WQUIL en endring på $ -0.0106 (-21.42%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Quilibrium 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0099+34.13% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Quilibrium (WQUIL)?

Sjekk ut Quilibrium Prishistorikk-siden nå.

Hva er Quilibrium (WQUIL)

Decentralized MPC Platform as a Service.

Quilibrium er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Quilibrium investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WQUIL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Quilibrium på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Quilibrium kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Quilibrium Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Quilibrium (WQUIL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Quilibrium (WQUIL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Quilibrium.

Sjekk Quilibriumprisprognosen nå!

Quilibrium (WQUIL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Quilibrium (WQUIL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WQUIL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Quilibrium (WQUIL)

Leter du etter hvordan du kjøperQuilibrium? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Quilibrium på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Quilibrium Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Quilibrium, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Quilibrium nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Quilibrium

Hvor mye er Quilibrium (WQUIL) verdt i dag?
Live WQUIL prisen i USD er 0.0389 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WQUIL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WQUIL til USD er $ 0.0389. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Quilibrium?
Markedsverdien for WQUIL er $ 35.10M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WQUIL?
Den sirkulerende forsyningen av WQUIL er 902.29M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWQUIL ?
WQUIL oppnådde en ATH-pris på 0.4549693987949951 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WQUIL?
WQUIL så en ATL-pris på 0.003548831856989878 USD.
Hva er handelsvolumet til WQUIL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WQUIL er $ 8.79K USD.
Vil WQUIL gå høyere i år?
WQUIL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WQUIL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:54:12 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.0389
