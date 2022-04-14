Quilibrium (WQUIL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Quilibrium (WQUIL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Quilibrium (WQUIL) Informasjon Decentralized MPC Platform as a Service. Offisiell nettside: https://quilibrium.com/ Teknisk dokument: https://quilibrium.com/quilibrium.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x8143182a775c54578c8b7b3ef77982498866945d Kjøp WQUIL nå!

Quilibrium (WQUIL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Quilibrium (WQUIL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.37M Total forsyning: $ 902.29M Sirkulerende forsyning: $ 902.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.37M All-time high: $ 0.1496 All-Time Low: $ 0.003548831856989878 Nåværende pris: $ 0.0392

Quilibrium (WQUIL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Quilibrium (WQUIL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WQUIL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WQUIL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WQUILs tokenomics, kan du utforske WQUIL tokenets livepris!

Quilibrium (WQUIL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WQUIL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

WQUIL prisforutsigelse Vil du vite hvor WQUIL kan være på vei? Vår WQUIL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

