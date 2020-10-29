Dagens Wootrade Network livepris er 0.06834 USD. Spor prisoppdateringer for WOO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WOO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wootrade Network livepris er 0.06834 USD. Spor prisoppdateringer for WOO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WOO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.06834
-0.79%1D
Wootrade Network (WOO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:23:55 (UTC+8)

Wootrade Network (WOO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.06778
24 timer lav
$ 0.07409
24 timer høy

$ 0.06778
$ 0.07409
$ 2.480697056195773
$ 0
-0.76%

-0.79%

-4.64%

-4.64%

Wootrade Network (WOO) sanntidsprisen er $ 0.06834. I løpet av de siste 24 timene har WOO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06778 og et toppnivå på $ 0.07409, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WOO er $ 2.480697056195773, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WOO endret seg med -0.76% i løpet av den siste timen, -0.79% over 24 timer og -4.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wootrade Network (WOO) Markedsinformasjon

No.304

$ 130.19M
$ 888.54K
$ 150.69M
1.91B
2,205,073,607.037396
2,205,073,607.037396
86.39%

2020-10-29 00:00:00

$ 0.02
ETH

Nåværende markedsverdi på Wootrade Network er $ 130.19M, med et 24-timers handelsvolum på $ 888.54K. Den sirkulerende forsyningen på WOO er 1.91B, med en total tilgang på 2205073607.037396. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 150.69M.

Wootrade Network (WOO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Wootrade Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0005442-0.79%
30 dager$ -0.00653-8.73%
60 dager$ -0.02273-24.96%
90 dager$ +0.00865+14.49%
Wootrade Network Prisendring i dag

I dag registrerte WOO en endring på $ -0.0005442 (-0.79%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Wootrade Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00653 (-8.73%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Wootrade Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WOO en endring på $ -0.02273 (-24.96%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Wootrade Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00865+14.49% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Wootrade Network (WOO)?

Sjekk ut Wootrade Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Wootrade Network (WOO)

Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.

Wootrade Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Wootrade Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WOO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Wootrade Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Wootrade Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Wootrade Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wootrade Network (WOO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wootrade Network (WOO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wootrade Network.

Sjekk Wootrade Networkprisprognosen nå!

Wootrade Network (WOO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wootrade Network (WOO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WOO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Wootrade Network (WOO)

Leter du etter hvordan du kjøperWootrade Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Wootrade Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WOO til lokale valutaer

1 Wootrade Network(WOO) til VND
1,798.3671
1 Wootrade Network(WOO) til AUD
A$0.1031934
1 Wootrade Network(WOO) til GBP
0.0505716
1 Wootrade Network(WOO) til EUR
0.058089
1 Wootrade Network(WOO) til USD
$0.06834
1 Wootrade Network(WOO) til MYR
RM0.287028
1 Wootrade Network(WOO) til TRY
2.8279092
1 Wootrade Network(WOO) til JPY
¥10.04598
1 Wootrade Network(WOO) til ARS
ARS$100.7960328
1 Wootrade Network(WOO) til RUB
5.70639
1 Wootrade Network(WOO) til INR
6.0200706
1 Wootrade Network(WOO) til IDR
Rp1,138.9995444
1 Wootrade Network(WOO) til KRW
95.4463776
1 Wootrade Network(WOO) til PHP
3.8974302
1 Wootrade Network(WOO) til EGP
￡E.3.2919378
1 Wootrade Network(WOO) til BRL
R$0.3635688
1 Wootrade Network(WOO) til CAD
C$0.0936258
1 Wootrade Network(WOO) til BDT
8.3197116
1 Wootrade Network(WOO) til NGN
102.1518984
1 Wootrade Network(WOO) til COP
$264.8831064
1 Wootrade Network(WOO) til ZAR
R.1.1836488
1 Wootrade Network(WOO) til UAH
2.8238088
1 Wootrade Network(WOO) til TZS
T.Sh.169.1579016
1 Wootrade Network(WOO) til VES
Bs11.13942
1 Wootrade Network(WOO) til CLP
$65.2647
1 Wootrade Network(WOO) til PKR
Rs19.3976256
1 Wootrade Network(WOO) til KZT
36.9999594
1 Wootrade Network(WOO) til THB
฿2.1738954
1 Wootrade Network(WOO) til TWD
NT$2.0652348
1 Wootrade Network(WOO) til AED
د.إ0.2508078
1 Wootrade Network(WOO) til CHF
Fr0.0539886
1 Wootrade Network(WOO) til HKD
HK$0.5310018
1 Wootrade Network(WOO) til AMD
֏26.153718
1 Wootrade Network(WOO) til MAD
.د.م0.6164268
1 Wootrade Network(WOO) til MXN
$1.2560892
1 Wootrade Network(WOO) til SAR
ريال0.256275
1 Wootrade Network(WOO) til ETB
Br9.8115738
1 Wootrade Network(WOO) til KES
KSh8.8281612
1 Wootrade Network(WOO) til JOD
د.أ0.04845306
1 Wootrade Network(WOO) til PLN
0.2473908
1 Wootrade Network(WOO) til RON
лв0.2945454
1 Wootrade Network(WOO) til SEK
kr0.6430794
1 Wootrade Network(WOO) til BGN
лв0.1134444
1 Wootrade Network(WOO) til HUF
Ft22.7114322
1 Wootrade Network(WOO) til CZK
1.4125878
1 Wootrade Network(WOO) til KWD
د.ك0.0208437
1 Wootrade Network(WOO) til ILS
0.2275722
1 Wootrade Network(WOO) til BOB
Bs0.4722294
1 Wootrade Network(WOO) til AZN
0.116178
1 Wootrade Network(WOO) til TJS
SM0.6396624
1 Wootrade Network(WOO) til GEL
0.184518
1 Wootrade Network(WOO) til AOA
Kz62.2966938
1 Wootrade Network(WOO) til BHD
.د.ب0.02576418
1 Wootrade Network(WOO) til BMD
$0.06834
1 Wootrade Network(WOO) til DKK
kr0.433959
1 Wootrade Network(WOO) til HNL
L1.7911914
1 Wootrade Network(WOO) til MUR
3.0985356
1 Wootrade Network(WOO) til NAD
$1.185699
1 Wootrade Network(WOO) til NOK
kr0.6792996
1 Wootrade Network(WOO) til NZD
$0.116178
1 Wootrade Network(WOO) til PAB
B/.0.06834
1 Wootrade Network(WOO) til PGK
K0.2856612
1 Wootrade Network(WOO) til QAR
ر.ق0.2480742
1 Wootrade Network(WOO) til RSD
дин.6.8141814
1 Wootrade Network(WOO) til UZS
soʻm843.7030878
1 Wootrade Network(WOO) til ALL
L5.6353164
1 Wootrade Network(WOO) til ANG
ƒ0.1223286
1 Wootrade Network(WOO) til AWG
ƒ0.123012
1 Wootrade Network(WOO) til BBD
$0.13668
1 Wootrade Network(WOO) til BAM
KM0.1134444
1 Wootrade Network(WOO) til BIF
Fr203.9949
1 Wootrade Network(WOO) til BND
$0.0874752
1 Wootrade Network(WOO) til BSD
$0.06834
1 Wootrade Network(WOO) til JMD
$10.9624194
1 Wootrade Network(WOO) til KHR
274.4575404
1 Wootrade Network(WOO) til KMF
Fr28.56612
1 Wootrade Network(WOO) til LAK
1,485.6521442
1 Wootrade Network(WOO) til LKR
Rs20.6714832
1 Wootrade Network(WOO) til MDL
L1.12761
1 Wootrade Network(WOO) til MGA
Ar302.3887818
1 Wootrade Network(WOO) til MOP
P0.5474034
1 Wootrade Network(WOO) til MVR
1.045602
1 Wootrade Network(WOO) til MWK
MK118.6457574
1 Wootrade Network(WOO) til MZN
MT4.366926
1 Wootrade Network(WOO) til NPR
Rs9.6304728
1 Wootrade Network(WOO) til PYG
488.08428
1 Wootrade Network(WOO) til RWF
Fr99.02466
1 Wootrade Network(WOO) til SBD
$0.560388
1 Wootrade Network(WOO) til SCR
0.9793122
1 Wootrade Network(WOO) til SRD
$2.6030706
1 Wootrade Network(WOO) til SVC
$0.597975
1 Wootrade Network(WOO) til SZL
L1.185699
1 Wootrade Network(WOO) til TMT
m0.23919
1 Wootrade Network(WOO) til TND
د.ت0.1988694
1 Wootrade Network(WOO) til TTD
$0.4626618
1 Wootrade Network(WOO) til UGX
Sh239.73672
1 Wootrade Network(WOO) til XAF
Fr38.13372
1 Wootrade Network(WOO) til XCD
$0.184518
1 Wootrade Network(WOO) til XOF
Fr38.13372
1 Wootrade Network(WOO) til XPF
Fr6.90234
1 Wootrade Network(WOO) til BWP
P0.9102888
1 Wootrade Network(WOO) til BZD
$0.1373634
1 Wootrade Network(WOO) til CVE
$6.4089252
1 Wootrade Network(WOO) til DJF
Fr12.09618
1 Wootrade Network(WOO) til DOP
$4.2384468
1 Wootrade Network(WOO) til DZD
د.ج8.853447
1 Wootrade Network(WOO) til FJD
$0.153765
1 Wootrade Network(WOO) til GNF
Fr594.2163
1 Wootrade Network(WOO) til GTQ
Q0.5234844
1 Wootrade Network(WOO) til GYD
$14.3028786
1 Wootrade Network(WOO) til ISK
kr8.26914

Wootrade Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Wootrade Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Wootrade Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Wootrade Network

Hvor mye er Wootrade Network (WOO) verdt i dag?
Live WOO prisen i USD er 0.06834 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WOO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WOO til USD er $ 0.06834. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wootrade Network?
Markedsverdien for WOO er $ 130.19M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WOO?
Den sirkulerende forsyningen av WOO er 1.91B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWOO ?
WOO oppnådde en ATH-pris på 2.480697056195773 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WOO?
WOO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WOO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WOO er $ 888.54K USD.
Vil WOO gå høyere i år?
WOO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WOO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:23:55 (UTC+8)

Wootrade Network (WOO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

WOO-til-USD-kalkulator

Beløp

WOO
WOO
USD
USD

1 WOO = 0.06834 USD

Handle WOO

WOOUSDT
$0.06834
$0.06834$0.06834
-0.79%

