Wootrade Network (WOO) Informasjon Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade. Offisiell nettside: https://woo.org Teknisk dokument: https://learn.woo.org Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b Kjøp WOO nå!

Wootrade Network (WOO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wootrade Network (WOO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 142.92M $ 142.92M $ 142.92M Total forsyning: $ 2.21B $ 2.21B $ 2.21B Sirkulerende forsyning: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 165.42M $ 165.42M $ 165.42M All-time high: $ 1.79349 $ 1.79349 $ 1.79349 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.07502 $ 0.07502 $ 0.07502 Lær mer om Wootrade Network (WOO) pris

Wootrade Network (WOO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wootrade Network (WOO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WOO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WOOs tokenomics, kan du utforske WOO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WOO Interessert i å legge til Wootrade Network (WOO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WOO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WOO på MEXC nå!

Wootrade Network (WOO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WOO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WOO nå!

WOO prisforutsigelse Vil du vite hvor WOO kan være på vei? Vår WOO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WOO tokenets prisforutsigelse nå!

