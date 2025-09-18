Dagens WorldMobileToken livepris er 0.2273 USD. Spor prisoppdateringer for WMTX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WMTX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens WorldMobileToken livepris er 0.2273 USD. Spor prisoppdateringer for WMTX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WMTX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

WorldMobileToken Logo

WorldMobileToken Pris(WMTX)

1 WMTX til USD livepris:

$0.2274
$0.2274$0.2274
-0.56%1D
USD
WorldMobileToken (WMTX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:39:18 (UTC+8)

WorldMobileToken (WMTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2255
$ 0.2255$ 0.2255
24 timer lav
$ 0.2467
$ 0.2467$ 0.2467
24 timer høy

$ 0.2255
$ 0.2255$ 0.2255

$ 0.2467
$ 0.2467$ 0.2467

$ 0.9804150514795327
$ 0.9804150514795327$ 0.9804150514795327

$ 0.0984476599844396
$ 0.0984476599844396$ 0.0984476599844396

-0.27%

-0.55%

-6.08%

-6.08%

WorldMobileToken (WMTX) sanntidsprisen er $ 0.2273. I løpet av de siste 24 timene har WMTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2255 og et toppnivå på $ 0.2467, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WMTX er $ 0.9804150514795327, mens den rekordlave prisen er $ 0.0984476599844396.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WMTX endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -0.55% over 24 timer og -6.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WorldMobileToken (WMTX) Markedsinformasjon

No.273

$ 159.74M
$ 159.74M$ 159.74M

$ 106.72K
$ 106.72K$ 106.72K

$ 454.60M
$ 454.60M$ 454.60M

702.77M
702.77M 702.77M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

35.13%

ETH

Nåværende markedsverdi på WorldMobileToken er $ 159.74M, med et 24-timers handelsvolum på $ 106.72K. Den sirkulerende forsyningen på WMTX er 702.77M, med en total tilgang på 2000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 454.60M.

WorldMobileToken (WMTX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene WorldMobileToken for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001281-0.55%
30 dager$ +0.0508+28.78%
60 dager$ +0.0446+24.41%
90 dager$ +0.076+50.23%
WorldMobileToken Prisendring i dag

I dag registrerte WMTX en endring på $ -0.001281 (-0.55%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

WorldMobileToken 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0508 (+28.78%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

WorldMobileToken 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WMTX en endring på $ +0.0446 (+24.41%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

WorldMobileToken 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.076+50.23% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for WorldMobileToken (WMTX)?

Sjekk ut WorldMobileToken Prishistorikk-siden nå.

Hva er WorldMobileToken (WMTX)

World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

WorldMobileToken er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere WorldMobileToken investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WMTX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om WorldMobileToken på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din WorldMobileToken kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

WorldMobileToken Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WorldMobileToken (WMTX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WorldMobileToken (WMTX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WorldMobileToken.

Sjekk WorldMobileTokenprisprognosen nå!

WorldMobileToken (WMTX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WorldMobileToken (WMTX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WMTX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe WorldMobileToken (WMTX)

Leter du etter hvordan du kjøperWorldMobileToken? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe WorldMobileToken på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WMTX til lokale valutaer

1 WorldMobileToken(WMTX) til VND
5,981.3995
1 WorldMobileToken(WMTX) til AUD
A$0.343223
1 WorldMobileToken(WMTX) til GBP
0.168202
1 WorldMobileToken(WMTX) til EUR
0.193205
1 WorldMobileToken(WMTX) til USD
$0.2273
1 WorldMobileToken(WMTX) til MYR
RM0.95466
1 WorldMobileToken(WMTX) til TRY
9.405674
1 WorldMobileToken(WMTX) til JPY
¥33.4131
1 WorldMobileToken(WMTX) til ARS
ARS$335.249316
1 WorldMobileToken(WMTX) til RUB
18.97955
1 WorldMobileToken(WMTX) til INR
20.020584
1 WorldMobileToken(WMTX) til IDR
Rp3,788.331818
1 WorldMobileToken(WMTX) til KRW
317.456272
1 WorldMobileToken(WMTX) til PHP
12.962919
1 WorldMobileToken(WMTX) til EGP
￡E.10.946768
1 WorldMobileToken(WMTX) til BRL
R$1.206963
1 WorldMobileToken(WMTX) til CAD
C$0.311401
1 WorldMobileToken(WMTX) til BDT
27.671502
1 WorldMobileToken(WMTX) til NGN
339.758948
1 WorldMobileToken(WMTX) til COP
$887.890625
1 WorldMobileToken(WMTX) til ZAR
R.3.936836
1 WorldMobileToken(WMTX) til UAH
9.392036
1 WorldMobileToken(WMTX) til TZS
T.Sh.562.622052
1 WorldMobileToken(WMTX) til VES
Bs37.0499
1 WorldMobileToken(WMTX) til CLP
$217.0715
1 WorldMobileToken(WMTX) til PKR
Rs64.516832
1 WorldMobileToken(WMTX) til KZT
123.062493
1 WorldMobileToken(WMTX) til THB
฿7.22814
1 WorldMobileToken(WMTX) til TWD
NT$6.871279
1 WorldMobileToken(WMTX) til AED
د.إ0.834191
1 WorldMobileToken(WMTX) til CHF
Fr0.179567
1 WorldMobileToken(WMTX) til HKD
HK$1.766121
1 WorldMobileToken(WMTX) til AMD
֏86.98771
1 WorldMobileToken(WMTX) til MAD
.د.م2.050246
1 WorldMobileToken(WMTX) til MXN
$4.180047
1 WorldMobileToken(WMTX) til SAR
ريال0.852375
1 WorldMobileToken(WMTX) til ETB
Br32.633461
1 WorldMobileToken(WMTX) til KES
KSh29.362614
1 WorldMobileToken(WMTX) til JOD
د.أ0.1611557
1 WorldMobileToken(WMTX) til PLN
0.822826
1 WorldMobileToken(WMTX) til RON
лв0.979663
1 WorldMobileToken(WMTX) til SEK
kr2.138893
1 WorldMobileToken(WMTX) til BGN
лв0.377318
1 WorldMobileToken(WMTX) til HUF
Ft75.513606
1 WorldMobileToken(WMTX) til CZK
4.700564
1 WorldMobileToken(WMTX) til KWD
د.ك0.0693265
1 WorldMobileToken(WMTX) til ILS
0.756909
1 WorldMobileToken(WMTX) til BOB
Bs1.570643
1 WorldMobileToken(WMTX) til AZN
0.38641
1 WorldMobileToken(WMTX) til TJS
SM2.127528
1 WorldMobileToken(WMTX) til GEL
0.61371
1 WorldMobileToken(WMTX) til AOA
Kz207.199861
1 WorldMobileToken(WMTX) til BHD
.د.ب0.0856921
1 WorldMobileToken(WMTX) til BMD
$0.2273
1 WorldMobileToken(WMTX) til DKK
kr1.443355
1 WorldMobileToken(WMTX) til HNL
L5.957533
1 WorldMobileToken(WMTX) til MUR
10.305782
1 WorldMobileToken(WMTX) til NAD
$3.943655
1 WorldMobileToken(WMTX) til NOK
kr2.259362
1 WorldMobileToken(WMTX) til NZD
$0.38641
1 WorldMobileToken(WMTX) til PAB
B/.0.2273
1 WorldMobileToken(WMTX) til PGK
K0.950114
1 WorldMobileToken(WMTX) til QAR
ر.ق0.825099
1 WorldMobileToken(WMTX) til RSD
дин.22.668629
1 WorldMobileToken(WMTX) til UZS
soʻm2,806.170791
1 WorldMobileToken(WMTX) til ALL
L18.743158
1 WorldMobileToken(WMTX) til ANG
ƒ0.406867
1 WorldMobileToken(WMTX) til AWG
ƒ0.40914
1 WorldMobileToken(WMTX) til BBD
$0.4546
1 WorldMobileToken(WMTX) til BAM
KM0.377318
1 WorldMobileToken(WMTX) til BIF
Fr678.4905
1 WorldMobileToken(WMTX) til BND
$0.290944
1 WorldMobileToken(WMTX) til BSD
$0.2273
1 WorldMobileToken(WMTX) til JMD
$36.461193
1 WorldMobileToken(WMTX) til KHR
912.850438
1 WorldMobileToken(WMTX) til KMF
Fr95.0114
1 WorldMobileToken(WMTX) til LAK
4,941.304249
1 WorldMobileToken(WMTX) til LKR
Rs68.753704
1 WorldMobileToken(WMTX) til MDL
L3.75045
1 WorldMobileToken(WMTX) til MGA
Ar1,005.750221
1 WorldMobileToken(WMTX) til MOP
P1.820673
1 WorldMobileToken(WMTX) til MVR
3.47769
1 WorldMobileToken(WMTX) til MWK
MK394.617803
1 WorldMobileToken(WMTX) til MZN
MT14.52447
1 WorldMobileToken(WMTX) til NPR
Rs32.031116
1 WorldMobileToken(WMTX) til PYG
1,623.3766
1 WorldMobileToken(WMTX) til RWF
Fr329.3577
1 WorldMobileToken(WMTX) til SBD
$1.86386
1 WorldMobileToken(WMTX) til SCR
3.257209
1 WorldMobileToken(WMTX) til SRD
$8.657857
1 WorldMobileToken(WMTX) til SVC
$1.988875
1 WorldMobileToken(WMTX) til SZL
L3.943655
1 WorldMobileToken(WMTX) til TMT
m0.79555
1 WorldMobileToken(WMTX) til TND
د.ت0.661443
1 WorldMobileToken(WMTX) til TTD
$1.538821
1 WorldMobileToken(WMTX) til UGX
Sh797.3684
1 WorldMobileToken(WMTX) til XAF
Fr126.8334
1 WorldMobileToken(WMTX) til XCD
$0.61371
1 WorldMobileToken(WMTX) til XOF
Fr126.8334
1 WorldMobileToken(WMTX) til XPF
Fr22.9573
1 WorldMobileToken(WMTX) til BWP
P3.027636
1 WorldMobileToken(WMTX) til BZD
$0.456873
1 WorldMobileToken(WMTX) til CVE
$21.316194
1 WorldMobileToken(WMTX) til DJF
Fr40.2321
1 WorldMobileToken(WMTX) til DOP
$14.097146
1 WorldMobileToken(WMTX) til DZD
د.ج29.448988
1 WorldMobileToken(WMTX) til FJD
$0.511425
1 WorldMobileToken(WMTX) til GNF
Fr1,976.3735
1 WorldMobileToken(WMTX) til GTQ
Q1.741118
1 WorldMobileToken(WMTX) til GYD
$47.571617
1 WorldMobileToken(WMTX) til ISK
kr27.5033

WorldMobileToken Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av WorldMobileToken, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell WorldMobileToken nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om WorldMobileToken

Hvor mye er WorldMobileToken (WMTX) verdt i dag?
Live WMTX prisen i USD er 0.2273 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WMTX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WMTX til USD er $ 0.2273. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WorldMobileToken?
Markedsverdien for WMTX er $ 159.74M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WMTX?
Den sirkulerende forsyningen av WMTX er 702.77M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWMTX ?
WMTX oppnådde en ATH-pris på 0.9804150514795327 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WMTX?
WMTX så en ATL-pris på 0.0984476599844396 USD.
Hva er handelsvolumet til WMTX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WMTX er $ 106.72K USD.
Vil WMTX gå høyere i år?
WMTX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WMTX prisprognosen for en mer grundig analyse.
WorldMobileToken (WMTX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

