World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

RangeringNo.268

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.73%

Opplagsforsyning702,774,077

Maksimal forsyning2,000,000,000

Total forsyning2,000,000,000

Opplagsforsyning0.3513%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.9804150514795327,2022-02-17

Laveste pris0.0984476599844396,2023-06-20

Offentlig blokkjedeETH

