WorldMobileToken (WMTX) Informasjon World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone. Offisiell nettside: https://worldmobile.io Teknisk dokument: https://worldmobiletoken.com/WhitePaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7 Kjøp WMTX nå!

WorldMobileToken (WMTX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WorldMobileToken (WMTX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 158,83M $ 158,83M $ 158,83M Total forsyning: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Sirkulerende forsyning: $ 702,77M $ 702,77M $ 702,77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 452,00M $ 452,00M $ 452,00M All-time high: $ 0,6453 $ 0,6453 $ 0,6453 All-Time Low: $ 0,0984476599844396 $ 0,0984476599844396 $ 0,0984476599844396 Nåværende pris: $ 0,226 $ 0,226 $ 0,226 Lær mer om WorldMobileToken (WMTX) pris

WorldMobileToken (WMTX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WorldMobileToken (WMTX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WMTX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WMTX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WMTXs tokenomics, kan du utforske WMTX tokenets livepris!

WorldMobileToken (WMTX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WMTX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WMTX nå!

WMTX prisforutsigelse Vil du vite hvor WMTX kan være på vei? Vår WMTX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WMTX tokenets prisforutsigelse nå!

