Hva er Witnet (WIT)

The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees.

Witnet er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Witnet investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk WIT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Witnet på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Witnet kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Witnet Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Witnet (WIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Witnet (WIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Witnet.

Sjekk Witnetprisprognosen nå!

Witnet (WIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Witnet (WIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Witnet (WIT)

Leter du etter hvordan du kjøperWitnet? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Witnet på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WIT til lokale valutaer

Prøv konverting

Witnet Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Witnet, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Witnet Hvor mye er Witnet (WIT) verdt i dag? Live WIT prisen i USD er 0.000793 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende WIT-til-USD-pris? $ 0.000793 . Sjekk ut Den nåværende prisen på WIT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Witnet? Markedsverdien for WIT er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av WIT? Den sirkulerende forsyningen av WIT er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWIT ? WIT oppnådde en ATH-pris på 0.057437464430218084 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på WIT? WIT så en ATL-pris på 0.00054390074853324 USD . Hva er handelsvolumet til WIT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WIT er $ 100.61K USD . Vil WIT gå høyere i år? WIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WIT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Witnet (WIT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?