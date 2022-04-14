Witnet (WIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Witnet (WIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Witnet (WIT) Informasjon The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees. Offisiell nettside: https://witnet.io Teknisk dokument: https://witnet.io/witnet-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://witnet.network Kjøp WIT nå!

Witnet (WIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Witnet (WIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M All-time high: $ 0.021685 $ 0.021685 $ 0.021685 All-Time Low: $ 0.00054390074853324 $ 0.00054390074853324 $ 0.00054390074853324 Nåværende pris: $ 0.000704 $ 0.000704 $ 0.000704 Lær mer om Witnet (WIT) pris

Witnet (WIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Witnet (WIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WITs tokenomics, kan du utforske WIT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WIT Interessert i å legge til Witnet (WIT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WIT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WIT på MEXC nå!

Witnet (WIT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WIT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WIT nå!

WIT prisforutsigelse Vil du vite hvor WIT kan være på vei? Vår WIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WIT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!