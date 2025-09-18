Dagens Huma Finance livepris er 0.0289 USD. Spor prisoppdateringer for HUMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HUMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Huma Finance livepris er 0.0289 USD. Spor prisoppdateringer for HUMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HUMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Huma Finance Pris(HUMA)

$0.02886
$0.02886$0.02886
+0.41%1D
Huma Finance (HUMA) Live prisdiagram
Huma Finance (HUMA) Prisinformasjon (USD)

$ 0.02835
$ 0.02835$ 0.02835
$ 0.03046
$ 0.03046$ 0.03046
$ 0.02835
$ 0.02835$ 0.02835

$ 0.03046
$ 0.03046$ 0.03046

$ 0.06927111521862415
$ 0.06927111521862415$ 0.06927111521862415

$ 0.02283000415356628
$ 0.02283000415356628$ 0.02283000415356628

+0.06%

+0.41%

+6.44%

+6.44%

Huma Finance (HUMA) sanntidsprisen er $ 0.0289. I løpet av de siste 24 timene har HUMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02835 og et toppnivå på $ 0.03046, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUMA er $ 0.06927111521862415, mens den rekordlave prisen er $ 0.02283000415356628.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUMA endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, +0.41% over 24 timer og +6.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Huma Finance (HUMA) Markedsinformasjon

$ 64.83M
$ 64.83M$ 64.83M

$ 4.15M
$ 4.15M$ 4.15M

$ 289.00M
$ 289.00M$ 289.00M

2.24B
2.24B 2.24B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,997,785.50501
9,999,997,785.50501 9,999,997,785.50501

22.43%

Nåværende markedsverdi på Huma Finance er $ 64.83M, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.15M. Den sirkulerende forsyningen på HUMA er 2.24B, med en total tilgang på 9999997785.50501. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 289.00M.

Huma Finance (HUMA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Huma Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

I dag$ +0.0001178+0.41%
30 dager$ -0.00296-9.30%
60 dager$ -0.01033-26.34%
90 dager$ -0.00589-16.94%
Huma Finance Prisendring i dag

I dag registrerte HUMA en endring på $ +0.0001178 (+0.41%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Huma Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00296 (-9.30%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Huma Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HUMA en endring på $ -0.01033 (-26.34%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Huma Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00589-16.94% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Huma Finance (HUMA)?

Sjekk ut Huma Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Huma Finance (HUMA)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Huma Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Huma Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HUMA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Huma Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Huma Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Huma Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Huma Finance (HUMA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Huma Finance (HUMA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Huma Finance.

Sjekk Huma Financeprisprognosen nå!

Huma Finance (HUMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Huma Finance (HUMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HUMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Huma Finance (HUMA)

Leter du etter hvordan du kjøperHuma Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Huma Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HUMA til lokale valutaer

1 Huma Finance(HUMA) til VND
760.5035
1 Huma Finance(HUMA) til AUD
A$0.043639
1 Huma Finance(HUMA) til GBP
0.021386
1 Huma Finance(HUMA) til EUR
0.024565
1 Huma Finance(HUMA) til USD
$0.0289
1 Huma Finance(HUMA) til MYR
RM0.12138
1 Huma Finance(HUMA) til TRY
1.195882
1 Huma Finance(HUMA) til JPY
¥4.2483
1 Huma Finance(HUMA) til ARS
ARS$42.625188
1 Huma Finance(HUMA) til RUB
2.412861
1 Huma Finance(HUMA) til INR
2.545801
1 Huma Finance(HUMA) til IDR
Rp481.666474
1 Huma Finance(HUMA) til KRW
40.362896
1 Huma Finance(HUMA) til PHP
1.649034
1 Huma Finance(HUMA) til EGP
￡E.1.392113
1 Huma Finance(HUMA) til BRL
R$0.153748
1 Huma Finance(HUMA) til CAD
C$0.039593
1 Huma Finance(HUMA) til BDT
3.518286
1 Huma Finance(HUMA) til NGN
43.198564
1 Huma Finance(HUMA) til COP
$112.890625
1 Huma Finance(HUMA) til ZAR
R.0.500837
1 Huma Finance(HUMA) til UAH
1.194148
1 Huma Finance(HUMA) til TZS
T.Sh.71.534436
1 Huma Finance(HUMA) til VES
Bs4.7107
1 Huma Finance(HUMA) til CLP
$27.5995
1 Huma Finance(HUMA) til PKR
Rs8.202976
1 Huma Finance(HUMA) til KZT
15.646749
1 Huma Finance(HUMA) til THB
฿0.91902
1 Huma Finance(HUMA) til TWD
NT$0.873647
1 Huma Finance(HUMA) til AED
د.إ0.106063
1 Huma Finance(HUMA) til CHF
Fr0.022831
1 Huma Finance(HUMA) til HKD
HK$0.224553
1 Huma Finance(HUMA) til AMD
֏11.06003
1 Huma Finance(HUMA) til MAD
.د.م0.260678
1 Huma Finance(HUMA) til MXN
$0.531471
1 Huma Finance(HUMA) til SAR
ريال0.108375
1 Huma Finance(HUMA) til ETB
Br4.149173
1 Huma Finance(HUMA) til KES
KSh3.733302
1 Huma Finance(HUMA) til JOD
د.أ0.0204901
1 Huma Finance(HUMA) til PLN
0.104618
1 Huma Finance(HUMA) til RON
лв0.124559
1 Huma Finance(HUMA) til SEK
kr0.271949
1 Huma Finance(HUMA) til BGN
лв0.047974
1 Huma Finance(HUMA) til HUF
Ft9.601158
1 Huma Finance(HUMA) til CZK
0.597363
1 Huma Finance(HUMA) til KWD
د.ك0.0088145
1 Huma Finance(HUMA) til ILS
0.096237
1 Huma Finance(HUMA) til BOB
Bs0.199699
1 Huma Finance(HUMA) til AZN
0.04913
1 Huma Finance(HUMA) til TJS
SM0.270504
1 Huma Finance(HUMA) til GEL
0.07803
1 Huma Finance(HUMA) til AOA
Kz26.344373
1 Huma Finance(HUMA) til BHD
.د.ب0.0108953
1 Huma Finance(HUMA) til BMD
$0.0289
1 Huma Finance(HUMA) til DKK
kr0.183515
1 Huma Finance(HUMA) til HNL
L0.757469
1 Huma Finance(HUMA) til MUR
1.310326
1 Huma Finance(HUMA) til NAD
$0.501415
1 Huma Finance(HUMA) til NOK
kr0.287266
1 Huma Finance(HUMA) til NZD
$0.04913
1 Huma Finance(HUMA) til PAB
B/.0.0289
1 Huma Finance(HUMA) til PGK
K0.120802
1 Huma Finance(HUMA) til QAR
ر.ق0.104907
1 Huma Finance(HUMA) til RSD
дин.2.881908
1 Huma Finance(HUMA) til UZS
soʻm356.789863
1 Huma Finance(HUMA) til ALL
L2.383094
1 Huma Finance(HUMA) til ANG
ƒ0.051731
1 Huma Finance(HUMA) til AWG
ƒ0.05202
1 Huma Finance(HUMA) til BBD
$0.0578
1 Huma Finance(HUMA) til BAM
KM0.047974
1 Huma Finance(HUMA) til BIF
Fr86.2665
1 Huma Finance(HUMA) til BND
$0.036992
1 Huma Finance(HUMA) til BSD
$0.0289
1 Huma Finance(HUMA) til JMD
$4.635849
1 Huma Finance(HUMA) til KHR
116.064134
1 Huma Finance(HUMA) til KMF
Fr12.0802
1 Huma Finance(HUMA) til LAK
628.260857
1 Huma Finance(HUMA) til LKR
Rs8.741672
1 Huma Finance(HUMA) til MDL
L0.47685
1 Huma Finance(HUMA) til MGA
Ar127.875853
1 Huma Finance(HUMA) til MOP
P0.231489
1 Huma Finance(HUMA) til MVR
0.44217
1 Huma Finance(HUMA) til MWK
MK50.173579
1 Huma Finance(HUMA) til MZN
MT1.84671
1 Huma Finance(HUMA) til NPR
Rs4.072588
1 Huma Finance(HUMA) til PYG
206.4038
1 Huma Finance(HUMA) til RWF
Fr41.8761
1 Huma Finance(HUMA) til SBD
$0.23698
1 Huma Finance(HUMA) til SCR
0.414137
1 Huma Finance(HUMA) til SRD
$1.100801
1 Huma Finance(HUMA) til SVC
$0.252875
1 Huma Finance(HUMA) til SZL
L0.501415
1 Huma Finance(HUMA) til TMT
m0.10115
1 Huma Finance(HUMA) til TND
د.ت0.084099
1 Huma Finance(HUMA) til TTD
$0.195653
1 Huma Finance(HUMA) til UGX
Sh101.3812
1 Huma Finance(HUMA) til XAF
Fr16.1262
1 Huma Finance(HUMA) til XCD
$0.07803
1 Huma Finance(HUMA) til XOF
Fr16.1262
1 Huma Finance(HUMA) til XPF
Fr2.9189
1 Huma Finance(HUMA) til BWP
P0.384948
1 Huma Finance(HUMA) til BZD
$0.058089
1 Huma Finance(HUMA) til CVE
$2.710242
1 Huma Finance(HUMA) til DJF
Fr5.1153
1 Huma Finance(HUMA) til DOP
$1.792378
1 Huma Finance(HUMA) til DZD
د.ج3.744284
1 Huma Finance(HUMA) til FJD
$0.065025
1 Huma Finance(HUMA) til GNF
Fr251.2855
1 Huma Finance(HUMA) til GTQ
Q0.221374
1 Huma Finance(HUMA) til GYD
$6.048481
1 Huma Finance(HUMA) til ISK
kr3.4969

For en mer dyptgående forståelse av Huma Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Huma Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Huma Finance

Hvor mye er Huma Finance (HUMA) verdt i dag?
Live HUMA prisen i USD er 0.0289 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HUMA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HUMA til USD er $ 0.0289. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Huma Finance?
Markedsverdien for HUMA er $ 64.83M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HUMA?
Den sirkulerende forsyningen av HUMA er 2.24B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHUMA ?
HUMA oppnådde en ATH-pris på 0.06927111521862415 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HUMA?
HUMA så en ATL-pris på 0.02283000415356628 USD.
Hva er handelsvolumet til HUMA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HUMA er $ 4.15M USD.
Vil HUMA gå høyere i år?
HUMA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HUMA prisprognosen for en mer grundig analyse.
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

