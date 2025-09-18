Dagens dogwifhat sol livepris er 0.899 USD. Spor prisoppdateringer for WIF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WIF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens dogwifhat sol livepris er 0.899 USD. Spor prisoppdateringer for WIF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WIF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

dogwifhat sol Logo

dogwifhat sol Pris(WIF)

1 WIF til USD livepris:

$0.899
$0.899$0.899
-0.22%1D
USD
dogwifhat sol (WIF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:07:28 (UTC+8)

dogwifhat sol (WIF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.892
$ 0.892$ 0.892
24 timer lav
$ 0.994
$ 0.994$ 0.994
24 timer høy

$ 0.892
$ 0.892$ 0.892

$ 0.994
$ 0.994$ 0.994

$ 4.8499674634069185
$ 4.8499674634069185$ 4.8499674634069185

$ 0.000023439977993792
$ 0.000023439977993792$ 0.000023439977993792

-0.45%

-0.22%

-2.92%

-2.92%

dogwifhat sol (WIF) sanntidsprisen er $ 0.899. I løpet av de siste 24 timene har WIF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.892 og et toppnivå på $ 0.994, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIF er $ 4.8499674634069185, mens den rekordlave prisen er $ 0.000023439977993792.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIF endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og -2.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dogwifhat sol (WIF) Markedsinformasjon

No.84

$ 897.96M
$ 897.96M$ 897.96M

$ 7.12M
$ 7.12M$ 7.12M

$ 897.96M
$ 897.96M$ 897.96M

998.84M
998.84M 998.84M

998,840,592.989347
998,840,592.989347 998,840,592.989347

998,839,978.882029
998,839,978.882029 998,839,978.882029

99.99%

0.02%

SOL

Nåværende markedsverdi på dogwifhat sol er $ 897.96M, med et 24-timers handelsvolum på $ 7.12M. Den sirkulerende forsyningen på WIF er 998.84M, med en total tilgang på 998839978.882029. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 897.96M.

dogwifhat sol (WIF) Prishistorikk USD

Spor prisendringene dogwifhat sol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00198-0.22%
30 dager$ +0.033+3.81%
60 dager$ -0.307-25.46%
90 dager$ +0.197+28.06%
dogwifhat sol Prisendring i dag

I dag registrerte WIF en endring på $ -0.00198 (-0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

dogwifhat sol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.033 (+3.81%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

dogwifhat sol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WIF en endring på $ -0.307 (-25.46%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

dogwifhat sol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.197+28.06% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for dogwifhat sol (WIF)?

Sjekk ut dogwifhat sol Prishistorikk-siden nå.

Hva er dogwifhat sol (WIF)

dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.

dogwifhat sol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere dogwifhat sol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WIF Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om dogwifhat sol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din dogwifhat sol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

dogwifhat sol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil dogwifhat sol (WIF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine dogwifhat sol (WIF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for dogwifhat sol.

Sjekk dogwifhat solprisprognosen nå!

dogwifhat sol (WIF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak dogwifhat sol (WIF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WIF tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe dogwifhat sol (WIF)

Leter du etter hvordan du kjøperdogwifhat sol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe dogwifhat sol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WIF til lokale valutaer

1 dogwifhat sol(WIF) til VND
23,657.185
1 dogwifhat sol(WIF) til AUD
A$1.35749
1 dogwifhat sol(WIF) til GBP
0.66526
1 dogwifhat sol(WIF) til EUR
0.76415
1 dogwifhat sol(WIF) til USD
$0.899
1 dogwifhat sol(WIF) til MYR
RM3.7758
1 dogwifhat sol(WIF) til TRY
37.19163
1 dogwifhat sol(WIF) til JPY
¥132.153
1 dogwifhat sol(WIF) til ARS
ARS$1,325.95308
1 dogwifhat sol(WIF) til RUB
75.05751
1 dogwifhat sol(WIF) til INR
79.19291
1 dogwifhat sol(WIF) til IDR
Rp14,983.32734
1 dogwifhat sol(WIF) til KRW
1,255.57936
1 dogwifhat sol(WIF) til PHP
51.28795
1 dogwifhat sol(WIF) til EGP
￡E.43.29584
1 dogwifhat sol(WIF) til BRL
R$4.78268
1 dogwifhat sol(WIF) til CAD
C$1.23163
1 dogwifhat sol(WIF) til BDT
109.44426
1 dogwifhat sol(WIF) til NGN
1,343.78924
1 dogwifhat sol(WIF) til COP
$3,498.05395
1 dogwifhat sol(WIF) til ZAR
R.15.57967
1 dogwifhat sol(WIF) til UAH
37.14668
1 dogwifhat sol(WIF) til TZS
T.Sh.2,225.24076
1 dogwifhat sol(WIF) til VES
Bs146.537
1 dogwifhat sol(WIF) til CLP
$858.545
1 dogwifhat sol(WIF) til PKR
Rs255.17216
1 dogwifhat sol(WIF) til KZT
486.72759
1 dogwifhat sol(WIF) til THB
฿28.61517
1 dogwifhat sol(WIF) til TWD
NT$27.16778
1 dogwifhat sol(WIF) til AED
د.إ3.29933
1 dogwifhat sol(WIF) til CHF
Fr0.71021
1 dogwifhat sol(WIF) til HKD
HK$6.98523
1 dogwifhat sol(WIF) til AMD
֏344.0473
1 dogwifhat sol(WIF) til MAD
.د.م8.10898
1 dogwifhat sol(WIF) til MXN
$16.5416
1 dogwifhat sol(WIF) til SAR
ريال3.37125
1 dogwifhat sol(WIF) til ETB
Br129.06943
1 dogwifhat sol(WIF) til KES
KSh116.13282
1 dogwifhat sol(WIF) til JOD
د.أ0.637391
1 dogwifhat sol(WIF) til PLN
3.25438
1 dogwifhat sol(WIF) til RON
лв3.87469
1 dogwifhat sol(WIF) til SEK
kr8.4506
1 dogwifhat sol(WIF) til BGN
лв1.49234
1 dogwifhat sol(WIF) til HUF
Ft298.76467
1 dogwifhat sol(WIF) til CZK
18.56435
1 dogwifhat sol(WIF) til KWD
د.ك0.274195
1 dogwifhat sol(WIF) til ILS
2.99367
1 dogwifhat sol(WIF) til BOB
Bs6.21209
1 dogwifhat sol(WIF) til AZN
1.5283
1 dogwifhat sol(WIF) til TJS
SM8.41464
1 dogwifhat sol(WIF) til GEL
2.4273
1 dogwifhat sol(WIF) til AOA
Kz819.50143
1 dogwifhat sol(WIF) til BHD
.د.ب0.338923
1 dogwifhat sol(WIF) til BMD
$0.899
1 dogwifhat sol(WIF) til DKK
kr5.70865
1 dogwifhat sol(WIF) til HNL
L23.56279
1 dogwifhat sol(WIF) til MUR
40.76066
1 dogwifhat sol(WIF) til NAD
$15.59765
1 dogwifhat sol(WIF) til NOK
kr8.93606
1 dogwifhat sol(WIF) til NZD
$1.5283
1 dogwifhat sol(WIF) til PAB
B/.0.899
1 dogwifhat sol(WIF) til PGK
K3.75782
1 dogwifhat sol(WIF) til QAR
ر.ق3.26337
1 dogwifhat sol(WIF) til RSD
дин.89.6303
1 dogwifhat sol(WIF) til UZS
soʻm11,098.75733
1 dogwifhat sol(WIF) til ALL
L74.13154
1 dogwifhat sol(WIF) til ANG
ƒ1.60921
1 dogwifhat sol(WIF) til AWG
ƒ1.6182
1 dogwifhat sol(WIF) til BBD
$1.798
1 dogwifhat sol(WIF) til BAM
KM1.49234
1 dogwifhat sol(WIF) til BIF
Fr2,683.515
1 dogwifhat sol(WIF) til BND
$1.15072
1 dogwifhat sol(WIF) til BSD
$0.899
1 dogwifhat sol(WIF) til JMD
$144.20859
1 dogwifhat sol(WIF) til KHR
3,610.43794
1 dogwifhat sol(WIF) til KMF
Fr375.782
1 dogwifhat sol(WIF) til LAK
19,543.47787
1 dogwifhat sol(WIF) til LKR
Rs271.92952
1 dogwifhat sol(WIF) til MDL
L14.8335
1 dogwifhat sol(WIF) til MGA
Ar3,977.86823
1 dogwifhat sol(WIF) til MOP
P7.20099
1 dogwifhat sol(WIF) til MVR
13.7547
1 dogwifhat sol(WIF) til MWK
MK1,560.76289
1 dogwifhat sol(WIF) til MZN
MT57.4461
1 dogwifhat sol(WIF) til NPR
Rs126.68708
1 dogwifhat sol(WIF) til PYG
6,420.658
1 dogwifhat sol(WIF) til RWF
Fr1,302.651
1 dogwifhat sol(WIF) til SBD
$7.3718
1 dogwifhat sol(WIF) til SCR
12.89166
1 dogwifhat sol(WIF) til SRD
$34.24291
1 dogwifhat sol(WIF) til SVC
$7.86625
1 dogwifhat sol(WIF) til SZL
L15.59765
1 dogwifhat sol(WIF) til TMT
m3.1465
1 dogwifhat sol(WIF) til TND
د.ت2.61609
1 dogwifhat sol(WIF) til TTD
$6.08623
1 dogwifhat sol(WIF) til UGX
Sh3,153.692
1 dogwifhat sol(WIF) til XAF
Fr501.642
1 dogwifhat sol(WIF) til XCD
$2.4273
1 dogwifhat sol(WIF) til XOF
Fr501.642
1 dogwifhat sol(WIF) til XPF
Fr90.799
1 dogwifhat sol(WIF) til BWP
P11.97468
1 dogwifhat sol(WIF) til BZD
$1.80699
1 dogwifhat sol(WIF) til CVE
$84.30822
1 dogwifhat sol(WIF) til DJF
Fr160.022
1 dogwifhat sol(WIF) til DOP
$55.75598
1 dogwifhat sol(WIF) til DZD
د.ج116.47444
1 dogwifhat sol(WIF) til FJD
$2.02275
1 dogwifhat sol(WIF) til GNF
Fr7,816.805
1 dogwifhat sol(WIF) til GTQ
Q6.88634
1 dogwifhat sol(WIF) til GYD
$188.15171
1 dogwifhat sol(WIF) til ISK
kr108.779

dogwifhat sol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av dogwifhat sol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell dogwifhat sol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om dogwifhat sol

Hvor mye er dogwifhat sol (WIF) verdt i dag?
Live WIF prisen i USD er 0.899 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WIF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WIF til USD er $ 0.899. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for dogwifhat sol?
Markedsverdien for WIF er $ 897.96M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WIF?
Den sirkulerende forsyningen av WIF er 998.84M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWIF ?
WIF oppnådde en ATH-pris på 4.8499674634069185 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WIF?
WIF så en ATL-pris på 0.000023439977993792 USD.
Hva er handelsvolumet til WIF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WIF er $ 7.12M USD.
Vil WIF gå høyere i år?
WIF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WIF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:07:28 (UTC+8)

dogwifhat sol (WIF) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

