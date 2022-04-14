dogwifhat sol (WIF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i dogwifhat sol (WIF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

dogwifhat sol (WIF) Informasjon dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain. Offisiell nettside: https://dogwifhat.us/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/EKpQGSJtjMFqKZ9KQanSqYXRcF8fBopzLHYxdM65zcjm Kjøp WIF nå!

dogwifhat sol (WIF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dogwifhat sol (WIF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 842.02M $ 842.02M $ 842.02M Total forsyning: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Sirkulerende forsyning: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 842.02M $ 842.02M $ 842.02M All-time high: $ 4.87998 $ 4.87998 $ 4.87998 All-Time Low: $ 0.000023439977993792 $ 0.000023439977993792 $ 0.000023439977993792 Nåværende pris: $ 0.843 $ 0.843 $ 0.843 Lær mer om dogwifhat sol (WIF) pris

Dybdegående tokenstruktur for dogwifhat sol (WIF) Dykk dypere inn i hvordan WIF tokener utstedes, tildeles og låses opp. Denne delen fremhever viktige aspekter ved tokenets økonomiske struktur: nytteverdi, insentiver og overdragelse. Overview Dogwifhat (WIF) is a meme token operating on the Solana blockchain, utilizing the SPL token standard. It is characterized by its playful branding and community-driven nature, with no underlying protocol utility or planned product functionality as of the latest available data. Issuance Mechanism Token Standard: SPL (Solana Program Library) token

SPL (Solana Program Library) token Total Supply: 1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns)

1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns) Issuance: All tokens were minted at launch in November 2023. There is no ongoing minting or inflation.

All tokens were minted at launch in November 2023. There is no ongoing minting or inflation. Mint Authority: The token contract does not feature a "Mint_Authority" or "Freeze_Authority," meaning no further tokens can be created or frozen after the initial mint. Allocation Mechanism Initial Distribution: The entire supply was minted to a single wallet and then distributed to various addresses. There is no public record of a private or public sale, nor any formal allocation to the team, advisors, or investors.

The entire supply was minted to a single wallet and then distributed to various addresses. There is no public record of a private or public sale, nor any formal allocation to the team, advisors, or investors. Transparency: The team is anonymous, and there is no disclosed breakdown of allocations to team, community, or ecosystem funds.

The team is anonymous, and there is no disclosed breakdown of allocations to team, community, or ecosystem funds. No Fundraising: There is no evidence that WIF was used for fundraising, ICO, or private sale. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: WIF is a meme token with no featured or planned utility beyond being held or traded for speculative purposes.

WIF is a meme token with no featured or planned utility beyond being held or traded for speculative purposes. Earning Mechanisms: There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, dividends, or additional tokens by holding or using WIF.

There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, dividends, or additional tokens by holding or using WIF. Acquisition: WIF can be acquired on both centralized (e.g., Huobi Global, Gate.io, LBank, MEXC Global) and decentralized exchanges (e.g., Raydium, Orca).

WIF can be acquired on both centralized (e.g., Huobi Global, Gate.io, LBank, MEXC Global) and decentralized exchanges (e.g., Raydium, Orca). No Staking or DeFi Incentives: There is no staking, liquidity mining, or other incentive program associated with WIF. Locking Mechanism No Lockups: There are no lockup or vesting schedules for WIF tokens. All tokens were freely transferable from the moment of launch.

There are no lockup or vesting schedules for WIF tokens. All tokens were freely transferable from the moment of launch. No Vesting: There is no evidence of any vesting contracts or time-locked allocations for team, advisors, or ecosystem. Unlocking Time Immediate Circulation: 100% of the token supply was unlocked and in circulation at launch. There are no future unlock events scheduled. Token Economics Table Aspect Details Token Standard SPL (Solana) Total Supply 1,000,000,000 WIF (fixed) Issuance All tokens minted at launch (Nov 2023) Mint Authority None (irreversible, no further minting possible) Allocation No public/private sale; distributed from initial wallet Team Allocation Not disclosed; no evidence of reserved team/advisor tokens Utility Meme token; no protocol utility or planned product Incentives None (no staking, rewards, or dividends) Locking/Vesting None; all tokens liquid at launch Unlocking 100% unlocked at launch; no future unlocks Additional Notes Security: The token contract has been audited, and the code is open-source.

The token contract has been audited, and the code is open-source. Community: The project is driven by community engagement and social media presence.

The project is driven by community engagement and social media presence. Future Utility: As of the latest data, there are no announced plans for additional utility or protocol integration. Summary Dogwifhat (WIF) exemplifies the meme coin archetype: a fixed-supply, community-driven token with no intrinsic utility, no vesting or lockups, and no incentive mechanisms. Its value and popularity are derived entirely from social momentum and speculative trading, rather than protocol-based economics or utility.

dogwifhat sol (WIF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dogwifhat sol (WIF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WIF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WIF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WIFs tokenomics, kan du utforske WIF tokenets livepris!

dogwifhat sol (WIF) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WIF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WIF nå!

WIF prisforutsigelse Vil du vite hvor WIF kan være på vei? Vår WIF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WIF tokenets prisforutsigelse nå!

