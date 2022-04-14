Whiterock (WHITE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Whiterock (WHITE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Whiterock (WHITE) Informasjon WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance. Offisiell nettside: https://WhiteRock.fi Blokkutforsker: https://solscan.io/token/ENWC66tsY6cyqSrd8a7S9ETc712xCcSAuGcRUwSMWhyo Kjøp WHITE nå!

Whiterock (WHITE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Whiterock (WHITE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 238.88M $ 238.88M $ 238.88M Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 650.00B $ 650.00B $ 650.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 367.50M $ 367.50M $ 367.50M All-time high: $ 0.0030843 $ 0.0030843 $ 0.0030843 All-Time Low: $ 0.000000247894022727 $ 0.000000247894022727 $ 0.000000247894022727 Nåværende pris: $ 0.0003675 $ 0.0003675 $ 0.0003675 Lær mer om Whiterock (WHITE) pris

Whiterock (WHITE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Whiterock (WHITE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WHITE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WHITE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WHITEs tokenomics, kan du utforske WHITE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WHITE Interessert i å legge til Whiterock (WHITE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WHITE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WHITE på MEXC nå!

Whiterock (WHITE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WHITE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WHITE nå!

WHITE prisforutsigelse Vil du vite hvor WHITE kan være på vei? Vår WHITE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WHITE tokenets prisforutsigelse nå!

