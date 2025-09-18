Hva er Whiterock (WHITE)

WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance.

Whiterock (WHITE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Whiterock (WHITE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WHITE tokenets omfattende tokenomics nå!

Whiterock Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Whiterock, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Whiterock Hvor mye er Whiterock (WHITE) verdt i dag? Live WHITE prisen i USD er 0.0003797 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende WHITE-til-USD-pris? $ 0.0003797 . Sjekk ut Den nåværende prisen på WHITE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Whiterock? Markedsverdien for WHITE er $ 246.81M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av WHITE? Den sirkulerende forsyningen av WHITE er 650.00B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWHITE ? WHITE oppnådde en ATH-pris på 0.002454836077443205 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på WHITE? WHITE så en ATL-pris på 0.000000247894022727 USD . Hva er handelsvolumet til WHITE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WHITE er $ 58.49K USD . Vil WHITE gå høyere i år? WHITE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WHITE prisprognosen for en mer grundig analyse.

Whiterock (WHITE) Viktige bransjeoppdateringer

