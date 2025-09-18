Dagens wrapped dog livepris er 0.0007972 USD. Spor prisoppdateringer for WDOG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WDOG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens wrapped dog livepris er 0.0007972 USD. Spor prisoppdateringer for WDOG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WDOG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

wrapped dog Logo

wrapped dog Pris(WDOG)

1 WDOG til USD livepris:

$0,0007954
$0,0007954$0,0007954
-%3,711D
USD
wrapped dog (WDOG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:38:42 (UTC+8)

wrapped dog (WDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0,0007849
$ 0,0007849$ 0,0007849
24 timer lav
$ 0,0008815
$ 0,0008815$ 0,0008815
24 timer høy

$ 0,0007849
$ 0,0007849$ 0,0007849

$ 0,0008815
$ 0,0008815$ 0,0008815

$ 0,02889444155638393
$ 0,02889444155638393$ 0,02889444155638393

$ 0,000345747960162156
$ 0,000345747960162156$ 0,000345747960162156

-%3,77

-%3,71

-%8,33

-%8,33

wrapped dog (WDOG) sanntidsprisen er $ 0,0007972. I løpet av de siste 24 timene har WDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0,0007849 og et toppnivå på $ 0,0008815, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WDOG er $ 0,02889444155638393, mens den rekordlave prisen er $ 0,000345747960162156.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WDOG endret seg med -%3,77 i løpet av den siste timen, -%3,71 over 24 timer og -%8,33 i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

wrapped dog (WDOG) Markedsinformasjon

No.2272

$ 797,20K
$ 797,20K$ 797,20K

$ 55,17K
$ 55,17K$ 55,17K

$ 797,20K
$ 797,20K$ 797,20K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999.998.439
999.998.439 999.998.439

999.998.439
999.998.439 999.998.439

%100,00

SOL

Nåværende markedsverdi på wrapped dog er $ 797,20K, med et 24-timers handelsvolum på $ 55,17K. Den sirkulerende forsyningen på WDOG er 1000,00M, med en total tilgang på 999998439. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 797,20K.

wrapped dog (WDOG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene wrapped dog for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0,000030646-%3,71
30 dager$ -0,0003802-%32,30
60 dager$ -0,0008596-%51,89
90 dager$ -0,0000532-%6,26
wrapped dog Prisendring i dag

I dag registrerte WDOG en endring på $ -0,000030646 (-%3,71), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

wrapped dog 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0,0003802 (-%32,30), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

wrapped dog 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WDOG en endring på $ -0,0008596 (-%51,89), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

wrapped dog 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0,0000532-%6,26 (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for wrapped dog (WDOG)?

Sjekk ut wrapped dog Prishistorikk-siden nå.

Hva er wrapped dog (WDOG)

Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain.

wrapped dog er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere wrapped dog investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WDOG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om wrapped dog på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din wrapped dog kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

wrapped dog Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil wrapped dog (WDOG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine wrapped dog (WDOG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for wrapped dog.

Sjekk wrapped dogprisprognosen nå!

wrapped dog (WDOG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak wrapped dog (WDOG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WDOG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe wrapped dog (WDOG)

Leter du etter hvordan du kjøperwrapped dog? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe wrapped dog på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WDOG til lokale valutaer

wrapped dog Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av wrapped dog, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell wrapped dog nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om wrapped dog

Hvor mye er wrapped dog (WDOG) verdt i dag?
Live WDOG prisen i USD er 0,0007972 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WDOG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WDOG til USD er $ 0,0007972. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for wrapped dog?
Markedsverdien for WDOG er $ 797,20K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WDOG?
Den sirkulerende forsyningen av WDOG er 1000,00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWDOG ?
WDOG oppnådde en ATH-pris på 0,02889444155638393 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WDOG?
WDOG så en ATL-pris på 0,000345747960162156 USD.
Hva er handelsvolumet til WDOG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WDOG er $ 55,17K USD.
Vil WDOG gå høyere i år?
WDOG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WDOG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:38:42 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

