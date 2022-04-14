wrapped dog (WDOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i wrapped dog (WDOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

wrapped dog (WDOG) Informasjon Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain. Offisiell nettside: https://wdog.fun/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/GYKmdfcUmZVrqfcH1g579BGjuzSRijj3LBuwv79rpump Kjøp WDOG nå!

wrapped dog (WDOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for wrapped dog (WDOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 745.00K $ 745.00K $ 745.00K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 745.00K $ 745.00K $ 745.00K All-time high: $ 0.03184 $ 0.03184 $ 0.03184 All-Time Low: $ 0.000345747960162156 $ 0.000345747960162156 $ 0.000345747960162156 Nåværende pris: $ 0.000745 $ 0.000745 $ 0.000745 Lær mer om wrapped dog (WDOG) pris

wrapped dog (WDOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak wrapped dog (WDOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WDOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WDOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WDOGs tokenomics, kan du utforske WDOG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WDOG
Interessert i å legge til wrapped dog (WDOG) i porteføljen din?

wrapped dog (WDOG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WDOG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WDOG nå!

WDOG prisforutsigelse Vil du vite hvor WDOG kan være på vei? Vår WDOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WDOG tokenets prisforutsigelse nå!

