pump.fun pris i dag

Sanntids pump.fun (PUMP) pris i dag er $ 0.002497, med en 5.13% endring de siste 24 timene. Nåværende PUMP til USD konverteringssats er $ 0.002497 per PUMP.

pump.fun rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- PUMP. I løpet av de siste 24 timene PUMP har den blitt handlet mellom $ 0.002478(laveste) og $ 0.002765 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har PUMP beveget seg -5.71% i løpet av den siste timen og -28.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 5.20M.

pump.fun (PUMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 5.20M$ 5.20M $ 5.20M Fullt utvannet markedsverdi $ 2.50B$ 2.50B $ 2.50B Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på pump.fun er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.20M. Den sirkulerende forsyningen på PUMP er --, med en total tilgang på 1000000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.50B.