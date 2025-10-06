Notevia pris i dag

Sanntids Notevia (NVA) pris i dag er $ 0.000000002162, med en 29.32% endring de siste 24 timene. Nåværende NVA til USD konverteringssats er $ 0.000000002162 per NVA.

Notevia rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- NVA. I løpet av de siste 24 timene NVA har den blitt handlet mellom $ 0.000000001955(laveste) og $ 0.00000000319 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har NVA beveget seg +7.08% i løpet av den siste timen og -56.76% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.19M.

Notevia (NVA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Fullt utvannet markedsverdi $ 21.62$ 21.62 $ 21.62 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Notevia er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.19M. Den sirkulerende forsyningen på NVA er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.62.