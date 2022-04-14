Waffles (WAFFLES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Waffles (WAFFLES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Waffles (WAFFLES) Informasjon Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again. Offisiell nettside: wafflesj15.com Blokkutforsker: https://solscan.io/token/8doS8nzmgVZEaACxALkbK5fZtw4UuoRp4Yt8NEaXfDMb Kjøp WAFFLES nå!

Waffles (WAFFLES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Waffles (WAFFLES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Total forsyning: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M Sirkulerende forsyning: $ 894.47M $ 894.47M $ 894.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.84M $ 4.84M $ 4.84M All-time high: $ 0.03885 $ 0.03885 $ 0.03885 All-Time Low: $ 0.001623130974260684 $ 0.001623130974260684 $ 0.001623130974260684 Nåværende pris: $ 0.00484 $ 0.00484 $ 0.00484 Lær mer om Waffles (WAFFLES) pris

Waffles (WAFFLES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Waffles (WAFFLES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WAFFLES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WAFFLES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WAFFLESs tokenomics, kan du utforske WAFFLES tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WAFFLES Interessert i å legge til Waffles (WAFFLES) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WAFFLES, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WAFFLES på MEXC nå!

Waffles (WAFFLES) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WAFFLES hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WAFFLES nå!

WAFFLES prisforutsigelse Vil du vite hvor WAFFLES kan være på vei? Vår WAFFLES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WAFFLES tokenets prisforutsigelse nå!

