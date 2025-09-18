Dagens Waffles livepris er 0.00504 USD. Spor prisoppdateringer for WAFFLES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WAFFLES pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Waffles livepris er 0.00504 USD. Spor prisoppdateringer for WAFFLES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WAFFLES pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Waffles Logo

Waffles Pris(WAFFLES)

1 WAFFLES til USD livepris:

$0.00504$0.00504
+4.13%1D
USD
Waffles (WAFFLES) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:38:09 (UTC+8)

Waffles (WAFFLES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
$ 0.0054
$ 0.0054$ 0.0054
24 timer høy

+1.81%

+4.13%

-2.90%

-2.90%

Waffles (WAFFLES) sanntidsprisen er $ 0.00504. I løpet av de siste 24 timene har WAFFLES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00477 og et toppnivå på $ 0.0054, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAFFLES er $ 0.04295198242461536, mens den rekordlave prisen er $ 0.001623130974260684.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAFFLES endret seg med +1.81% i løpet av den siste timen, +4.13% over 24 timer og -2.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Waffles (WAFFLES) Markedsinformasjon

No.1523

89.44%

SOL

Nåværende markedsverdi på Waffles er $ 4.51M, med et 24-timers handelsvolum på $ 27.96K. Den sirkulerende forsyningen på WAFFLES er 894.47M, med en total tilgang på 998378465.54. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.04M.

Waffles (WAFFLES) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Waffles for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001999+4.13%
30 dager$ +0.00281+126.00%
60 dager$ +0.00226+81.29%
90 dager$ +0.00289+134.41%
Waffles Prisendring i dag

I dag registrerte WAFFLES en endring på $ +0.0001999 (+4.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Waffles 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00281 (+126.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Waffles 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WAFFLES en endring på $ +0.00226 (+81.29%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Waffles 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00289+134.41% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Waffles (WAFFLES)?

Sjekk ut Waffles Prishistorikk-siden nå.

Hva er Waffles (WAFFLES)

Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

Waffles er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Waffles investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WAFFLES Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Waffles på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Waffles kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Waffles Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Waffles (WAFFLES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Waffles (WAFFLES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Waffles.

Sjekk Wafflesprisprognosen nå!

Waffles (WAFFLES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Waffles (WAFFLES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WAFFLES tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Waffles (WAFFLES)

Leter du etter hvordan du kjøperWaffles? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Waffles på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Waffles Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Waffles, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Waffles nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Waffles

Hvor mye er Waffles (WAFFLES) verdt i dag?
Live WAFFLES prisen i USD er 0.00504 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WAFFLES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WAFFLES til USD er $ 0.00504. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Waffles?
Markedsverdien for WAFFLES er $ 4.51M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WAFFLES?
Den sirkulerende forsyningen av WAFFLES er 894.47M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWAFFLES ?
WAFFLES oppnådde en ATH-pris på 0.04295198242461536 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WAFFLES?
WAFFLES så en ATL-pris på 0.001623130974260684 USD.
Hva er handelsvolumet til WAFFLES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WAFFLES er $ 27.96K USD.
Vil WAFFLES gå høyere i år?
WAFFLES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WAFFLES prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:38:09 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

