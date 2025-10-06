VFY pris i dag

Sanntids VFY (VFY) pris i dag er $ 0.03112, med en 5.32% endring de siste 24 timene. Nåværende VFY til USD konverteringssats er $ 0.03112 per VFY.

VFY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- VFY. I løpet av de siste 24 timene VFY har den blitt handlet mellom $ 0.0311(laveste) og $ 0.03366 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har VFY beveget seg -3.96% i løpet av den siste timen og -29.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 98.66K.

VFY (VFY) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 98.66K$ 98.66K $ 98.66K Fullt utvannet markedsverdi $ 31.12M$ 31.12M $ 31.12M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede ZKVERIFY

Nåværende markedsverdi på VFY er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 98.66K. Den sirkulerende forsyningen på VFY er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.12M.