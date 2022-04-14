Verse World (VERSEWORLD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Verse World (VERSEWORLD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Verse World (VERSEWORLD) Informasjon Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds. Offisiell nettside: https://www.verseworld.com Teknisk dokument: https://www.verseworld.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/vRseBFqTy9QLmmo5qGiwo74AVpdqqMTnxPqWoWMpump Kjøp VERSEWORLD nå!

Verse World (VERSEWORLD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Verse World (VERSEWORLD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.18M $ 18.18M $ 18.18M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 181.80M $ 181.80M $ 181.80M All-time high: $ 0.8632 $ 0.8632 $ 0.8632 All-Time Low: $ 0.12798746444757364 $ 0.12798746444757364 $ 0.12798746444757364 Nåværende pris: $ 0.1818 $ 0.1818 $ 0.1818 Lær mer om Verse World (VERSEWORLD) pris

Verse World (VERSEWORLD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Verse World (VERSEWORLD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VERSEWORLD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VERSEWORLD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VERSEWORLDs tokenomics, kan du utforske VERSEWORLD tokenets livepris!

Verse World (VERSEWORLD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VERSEWORLD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VERSEWORLD nå!

VERSEWORLD prisforutsigelse Vil du vite hvor VERSEWORLD kan være på vei? Vår VERSEWORLD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VERSEWORLD tokenets prisforutsigelse nå!

