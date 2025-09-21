Verse World (VERSEWORLD)-prisforutsigelse (USD)

Få Verse World prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye VERSEWORLD vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp VERSEWORLD

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Verse World % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.186 $0.186 $0.186 -1.11% USD Faktisk Prediksjon Verse World-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Verse World (VERSEWORLD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Verse World potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.186 i 2025. Verse World (VERSEWORLD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Verse World potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.1953 i 2026. Verse World (VERSEWORLD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VERSEWORLD for 2027 $ 0.205065 med en 10.25% vekstrate. Verse World (VERSEWORLD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VERSEWORLD for 2028 $ 0.215318 med en 15.76% vekstrate. Verse World (VERSEWORLD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VERSEWORLD for 2029 $ 0.226084 med en 21.55% vekstrate. Verse World (VERSEWORLD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VERSEWORLD for 2030 $ 0.237388 med en 27.63% vekstrate. Verse World (VERSEWORLD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Verse World potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.386680. Verse World (VERSEWORLD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Verse World potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.629862. År Pris Vekst 2025 $ 0.186 0.00%

2026 $ 0.1953 5.00%

2027 $ 0.205065 10.25%

2028 $ 0.215318 15.76%

2029 $ 0.226084 21.55%

2030 $ 0.237388 27.63%

2031 $ 0.249257 34.01%

2032 $ 0.261720 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.274806 47.75%

2034 $ 0.288547 55.13%

2035 $ 0.302974 62.89%

2036 $ 0.318123 71.03%

2037 $ 0.334029 79.59%

2038 $ 0.350730 88.56%

2039 $ 0.368267 97.99%

2040 $ 0.386680 107.89% Vis mer Kortsiktig Verse World-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.186 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.186025 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.186178 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.186764 0.41% Verse World (VERSEWORLD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for VERSEWORLD September 21, 2025(I dag) er $0.186 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Verse World (VERSEWORLD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for VERSEWORLD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.186025 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Verse World (VERSEWORLD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for VERSEWORLD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.186178 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Verse World (VERSEWORLD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for VERSEWORLD $0.186764 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Verse World prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.186$ 0.186 $ 0.186 Prisendring (24 t) -1.11% Markedsverdi $ 18.60M$ 18.60M $ 18.60M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Volum (24 timer) $ 384.67K$ 384.67K $ 384.67K Volum (24 timer) -- Den siste VERSEWORLD-prisen er $ 0.186. Den har en 24-timers endring på -1.11%, med et 24-timers handelsvolum på $ 384.67K. Videre har VERSEWORLD en sirkulerende forsyning på 100.00M og total markedsverdi på $ 18.60M. Se VERSEWORLD livepris

Hvordan kjøpe Verse World (VERSEWORLD) Prøver du å kjøpe VERSEWORLD? Du kan nå kjøpe VERSEWORLD via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Verse World og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper VERSEWORLD nå

Verse World Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Verse World direktepris, er gjeldende pris for Verse World 0.186USD. Den sirkulerende forsyningen av Verse World(VERSEWORLD) er 0.00 VERSEWORLD , som gir den en markedsverdi på $18.60M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.001500 $ 0.1888 $ 0.1859

7 dager 0.04% $ 0.0063 $ 0.212 $ 0.1747

30 dager 0.01% $ 0.001200 $ 0.212 $ 0.1604 24-timers ytelse De siste 24 timene har Verse World vist en prisbevegelse på $-0.001500 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Verse World handlet på en topp på $0.212 og en bunn på $0.1747 . Det så en prisendring på 0.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til VERSEWORLD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Verse World opplevd en 0.01% endring, som gjenspeiler omtrent $0.001200 av dens verdi. Dette indikerer at VERSEWORLD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Verse World prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full VERSEWORLD prishistorikk

Hvordan fungerer Verse World (VERSEWORLD) prisforutsigelsesmodul? Verse World-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VERSEWORLD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Verse World det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VERSEWORLD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Verse World. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VERSEWORLD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VERSEWORLD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Verse World.

Hvorfor er VERSEWORLD-prisforutsigelse viktig?

VERSEWORLD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i VERSEWORLD nå? I følge dine forutsigelser vil VERSEWORLD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for VERSEWORLD neste måned? I følge Verse World (VERSEWORLD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte VERSEWORLD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 VERSEWORLD koste i 2026? Prisen på 1 Verse World (VERSEWORLD) i dag er $0.186 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VERSEWORLD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på VERSEWORLD i 2027? Verse World (VERSEWORLD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VERSEWORLD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for VERSEWORLD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Verse World (VERSEWORLD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for VERSEWORLD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Verse World (VERSEWORLD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 VERSEWORLD koste i 2030? Prisen på 1 Verse World (VERSEWORLD) i dag er $0.186 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VERSEWORLD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for VERSEWORLD i 2040? Verse World (VERSEWORLD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VERSEWORLD innen 2040. Registrer deg nå