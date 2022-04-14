GUNZ (GUN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GUNZ (GUN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GUNZ (GUN) Informasjon GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development. Offisiell nettside: https://gunbygunz.com/ Teknisk dokument: http://www.gunbygunz.com/whitepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/3jUf2RTyXp867piSB2dt8uUcNiLDW58asjGtXkRAkBbe Kjøp GUN nå!

GUNZ (GUN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GUNZ (GUN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.70M $ 25.70M $ 25.70M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 229.20M $ 229.20M $ 229.20M All-time high: $ 0.2001 $ 0.2001 $ 0.2001 All-Time Low: $ 0.020542339559698804 $ 0.020542339559698804 $ 0.020542339559698804 Nåværende pris: $ 0.02292 $ 0.02292 $ 0.02292 Lær mer om GUNZ (GUN) pris

GUNZ (GUN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GUNZ (GUN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GUN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GUN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GUNs tokenomics, kan du utforske GUN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GUN Interessert i å legge til GUNZ (GUN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GUN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GUN på MEXC nå!

GUNZ (GUN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GUN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GUN nå!

GUN prisforutsigelse Vil du vite hvor GUN kan være på vei? Vår GUN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GUN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!