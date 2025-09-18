Hva er Verse World (VERSEWORLD)

Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

Verse World er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



Folk spør også: Andre spørsmål om Verse World Hvor mye er Verse World (VERSEWORLD) verdt i dag? Live VERSEWORLD prisen i USD er 0.1856 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende VERSEWORLD-til-USD-pris? $ 0.1856 . Sjekk ut Den nåværende prisen på VERSEWORLD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Verse World? Markedsverdien for VERSEWORLD er $ 18.56M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av VERSEWORLD? Den sirkulerende forsyningen av VERSEWORLD er 100.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVERSEWORLD ? VERSEWORLD oppnådde en ATH-pris på 0.6287465638146135 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på VERSEWORLD? VERSEWORLD så en ATL-pris på 0.12798746444757364 USD . Hva er handelsvolumet til VERSEWORLD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VERSEWORLD er $ 171.18K USD . Vil VERSEWORLD gå høyere i år? VERSEWORLD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VERSEWORLD prisprognosen for en mer grundig analyse.

Verse World (VERSEWORLD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

