Dagens Verse World livepris er 0.1856 USD. Spor prisoppdateringer for VERSEWORLD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VERSEWORLD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Verse World Logo

Verse World Pris(VERSEWORLD)

1 VERSEWORLD til USD livepris:

-1.11%1D
USD
Verse World (VERSEWORLD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:51:53 (UTC+8)

Verse World (VERSEWORLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.91%

-1.11%

+1.19%

+1.19%

Verse World (VERSEWORLD) sanntidsprisen er $ 0.1856. I løpet av de siste 24 timene har VERSEWORLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1854 og et toppnivå på $ 0.1978, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VERSEWORLD er $ 0.6287465638146135, mens den rekordlave prisen er $ 0.12798746444757364.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VERSEWORLD endret seg med -0.91% i løpet av den siste timen, -1.11% over 24 timer og +1.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Verse World (VERSEWORLD) Markedsinformasjon

No.936

9.99%

SOL

Nåværende markedsverdi på Verse World er $ 18.56M, med et 24-timers handelsvolum på $ 171.18K. Den sirkulerende forsyningen på VERSEWORLD er 100.00M, med en total tilgang på 999999786.793015. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 185.60M.

Verse World (VERSEWORLD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Verse World for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.002083-1.11%
30 dager$ -0.005-2.63%
60 dager$ -0.1278-40.78%
90 dager$ +0.0523+39.23%
Verse World Prisendring i dag

I dag registrerte VERSEWORLD en endring på $ -0.002083 (-1.11%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Verse World 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.005 (-2.63%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Verse World 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VERSEWORLD en endring på $ -0.1278 (-40.78%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Verse World 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0523+39.23% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Verse World (VERSEWORLD)?

Sjekk ut Verse World Prishistorikk-siden nå.

Hva er Verse World (VERSEWORLD)

Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

Verse World er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Verse World investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VERSEWORLD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Verse World på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Verse World kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Verse World Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Verse World (VERSEWORLD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Verse World (VERSEWORLD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Verse World.

Sjekk Verse Worldprisprognosen nå!

Verse World (VERSEWORLD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Verse World (VERSEWORLD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VERSEWORLD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Verse World (VERSEWORLD)

Leter du etter hvordan du kjøperVerse World? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Verse World på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VERSEWORLD til lokale valutaer

1 Verse World(VERSEWORLD) til VND
4,884.064
1 Verse World(VERSEWORLD) til AUD
A$0.280256
1 Verse World(VERSEWORLD) til GBP
0.137344
1 Verse World(VERSEWORLD) til EUR
0.15776
1 Verse World(VERSEWORLD) til USD
$0.1856
1 Verse World(VERSEWORLD) til MYR
RM0.77952
1 Verse World(VERSEWORLD) til TRY
7.680128
1 Verse World(VERSEWORLD) til JPY
¥27.2832
1 Verse World(VERSEWORLD) til ARS
ARS$273.745152
1 Verse World(VERSEWORLD) til RUB
15.495744
1 Verse World(VERSEWORLD) til INR
16.349504
1 Verse World(VERSEWORLD) til IDR
Rp3,093.332096
1 Verse World(VERSEWORLD) til KRW
259.216384
1 Verse World(VERSEWORLD) til PHP
10.575488
1 Verse World(VERSEWORLD) til EGP
￡E.8.938496
1 Verse World(VERSEWORLD) til BRL
R$0.987392
1 Verse World(VERSEWORLD) til CAD
C$0.254272
1 Verse World(VERSEWORLD) til BDT
22.594944
1 Verse World(VERSEWORLD) til NGN
277.427456
1 Verse World(VERSEWORLD) til COP
$722.17888
1 Verse World(VERSEWORLD) til ZAR
R.3.218304
1 Verse World(VERSEWORLD) til UAH
7.668992
1 Verse World(VERSEWORLD) til TZS
T.Sh.459.404544
1 Verse World(VERSEWORLD) til VES
Bs30.2528
1 Verse World(VERSEWORLD) til CLP
$177.248
1 Verse World(VERSEWORLD) til PKR
Rs52.680704
1 Verse World(VERSEWORLD) til KZT
100.485696
1 Verse World(VERSEWORLD) til THB
฿5.909504
1 Verse World(VERSEWORLD) til TWD
NT$5.608832
1 Verse World(VERSEWORLD) til AED
د.إ0.681152
1 Verse World(VERSEWORLD) til CHF
Fr0.146624
1 Verse World(VERSEWORLD) til HKD
HK$1.442112
1 Verse World(VERSEWORLD) til AMD
֏71.02912
1 Verse World(VERSEWORLD) til MAD
.د.م1.674112
1 Verse World(VERSEWORLD) til MXN
$3.416896
1 Verse World(VERSEWORLD) til SAR
ريال0.696
1 Verse World(VERSEWORLD) til ETB
Br26.646592
1 Verse World(VERSEWORLD) til KES
KSh23.975808
1 Verse World(VERSEWORLD) til JOD
د.أ0.1315904
1 Verse World(VERSEWORLD) til PLN
0.673728
1 Verse World(VERSEWORLD) til RON
лв0.801792
1 Verse World(VERSEWORLD) til SEK
kr1.746496
1 Verse World(VERSEWORLD) til BGN
лв0.308096
1 Verse World(VERSEWORLD) til HUF
Ft61.700864
1 Verse World(VERSEWORLD) til CZK
3.838208
1 Verse World(VERSEWORLD) til KWD
د.ك0.056608
1 Verse World(VERSEWORLD) til ILS
0.618048
1 Verse World(VERSEWORLD) til BOB
Bs1.282496
1 Verse World(VERSEWORLD) til AZN
0.31552
1 Verse World(VERSEWORLD) til TJS
SM1.737216
1 Verse World(VERSEWORLD) til GEL
0.50112
1 Verse World(VERSEWORLD) til AOA
Kz169.187392
1 Verse World(VERSEWORLD) til BHD
.د.ب0.0699712
1 Verse World(VERSEWORLD) til BMD
$0.1856
1 Verse World(VERSEWORLD) til DKK
kr1.17856
1 Verse World(VERSEWORLD) til HNL
L4.864576
1 Verse World(VERSEWORLD) til MUR
8.415104
1 Verse World(VERSEWORLD) til NAD
$3.22016
1 Verse World(VERSEWORLD) til NOK
kr1.84672
1 Verse World(VERSEWORLD) til NZD
$0.31552
1 Verse World(VERSEWORLD) til PAB
B/.0.1856
1 Verse World(VERSEWORLD) til PGK
K0.775808
1 Verse World(VERSEWORLD) til QAR
ر.ق0.673728
1 Verse World(VERSEWORLD) til RSD
дин.18.521024
1 Verse World(VERSEWORLD) til UZS
soʻm2,291.356352
1 Verse World(VERSEWORLD) til ALL
L15.304576
1 Verse World(VERSEWORLD) til ANG
ƒ0.332224
1 Verse World(VERSEWORLD) til AWG
ƒ0.33408
1 Verse World(VERSEWORLD) til BBD
$0.3712
1 Verse World(VERSEWORLD) til BAM
KM0.308096
1 Verse World(VERSEWORLD) til BIF
Fr554.016
1 Verse World(VERSEWORLD) til BND
$0.237568
1 Verse World(VERSEWORLD) til BSD
$0.1856
1 Verse World(VERSEWORLD) til JMD
$29.772096
1 Verse World(VERSEWORLD) til KHR
745.380736
1 Verse World(VERSEWORLD) til KMF
Fr77.5808
1 Verse World(VERSEWORLD) til LAK
4,034.782528
1 Verse World(VERSEWORLD) til LKR
Rs56.140288
1 Verse World(VERSEWORLD) til MDL
L3.0624
1 Verse World(VERSEWORLD) til MGA
Ar821.237312
1 Verse World(VERSEWORLD) til MOP
P1.486656
1 Verse World(VERSEWORLD) til MVR
2.83968
1 Verse World(VERSEWORLD) til MWK
MK322.222016
1 Verse World(VERSEWORLD) til MZN
MT11.85984
1 Verse World(VERSEWORLD) til NPR
Rs26.154752
1 Verse World(VERSEWORLD) til PYG
1,325.5552
1 Verse World(VERSEWORLD) til RWF
Fr268.9344
1 Verse World(VERSEWORLD) til SBD
$1.52192
1 Verse World(VERSEWORLD) til SCR
2.659648
1 Verse World(VERSEWORLD) til SRD
$7.069504
1 Verse World(VERSEWORLD) til SVC
$1.624
1 Verse World(VERSEWORLD) til SZL
L3.22016
1 Verse World(VERSEWORLD) til TMT
m0.6496
1 Verse World(VERSEWORLD) til TND
د.ت0.540096
1 Verse World(VERSEWORLD) til TTD
$1.256512
1 Verse World(VERSEWORLD) til UGX
Sh651.0848
1 Verse World(VERSEWORLD) til XAF
Fr103.5648
1 Verse World(VERSEWORLD) til XCD
$0.50112
1 Verse World(VERSEWORLD) til XOF
Fr103.5648
1 Verse World(VERSEWORLD) til XPF
Fr18.7456
1 Verse World(VERSEWORLD) til BWP
P2.472192
1 Verse World(VERSEWORLD) til BZD
$0.373056
1 Verse World(VERSEWORLD) til CVE
$17.405568
1 Verse World(VERSEWORLD) til DJF
Fr32.8512
1 Verse World(VERSEWORLD) til DOP
$11.510912
1 Verse World(VERSEWORLD) til DZD
د.ج24.050048
1 Verse World(VERSEWORLD) til FJD
$0.4176
1 Verse World(VERSEWORLD) til GNF
Fr1,613.792
1 Verse World(VERSEWORLD) til GTQ
Q1.421696
1 Verse World(VERSEWORLD) til GYD
$38.844224
1 Verse World(VERSEWORLD) til ISK
kr22.4576

Verse World Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Verse World, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Verse World nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Verse World

Hvor mye er Verse World (VERSEWORLD) verdt i dag?
Live VERSEWORLD prisen i USD er 0.1856 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VERSEWORLD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VERSEWORLD til USD er $ 0.1856. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Verse World?
Markedsverdien for VERSEWORLD er $ 18.56M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VERSEWORLD?
Den sirkulerende forsyningen av VERSEWORLD er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVERSEWORLD ?
VERSEWORLD oppnådde en ATH-pris på 0.6287465638146135 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VERSEWORLD?
VERSEWORLD så en ATL-pris på 0.12798746444757364 USD.
Hva er handelsvolumet til VERSEWORLD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VERSEWORLD er $ 171.18K USD.
Vil VERSEWORLD gå høyere i år?
VERSEWORLD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VERSEWORLD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:51:53 (UTC+8)

Verse World (VERSEWORLD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

