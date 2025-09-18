Hva er USDP (USDP)

Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts.

Hva er gjeldende USDP-til-USD-pris? $ 0.9994 . Hva er markedsverdien for USDP? Markedsverdien for USDP er $ 63.23M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av USDP? Den sirkulerende forsyningen av USDP er 63.26M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDP ? USDP oppnådde en ATH-pris på 2.0227706070856626 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på USDP? USDP så en ATL-pris på 0.872764435084 USD .

