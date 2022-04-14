USDP (USDP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i USDP (USDP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

USDP (USDP) Informasjon Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts. Offisiell nettside: https://www.paxos.com/usdp/ Teknisk dokument: https://account.paxos.com/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HVbpJAQGNpkgBaYBZQBR1t7yFdvaYVp2vCQQfKKEN4tM Kjøp USDP nå!

USDP (USDP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for USDP (USDP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 63.25M $ 63.25M $ 63.25M Total forsyning: $ 63.26M $ 63.26M $ 63.26M Sirkulerende forsyning: $ 63.26M $ 63.26M $ 63.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 63.25M $ 63.25M $ 63.25M All-time high: $ 2.0006 $ 2.0006 $ 2.0006 All-Time Low: $ 0.872764435084 $ 0.872764435084 $ 0.872764435084 Nåværende pris: $ 0.9997 $ 0.9997 $ 0.9997 Lær mer om USDP (USDP) pris

USDP (USDP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak USDP (USDP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDPs tokenomics, kan du utforske USDP tokenets livepris!

