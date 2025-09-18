Dagens Uquid livepris er 3.848 USD. Spor prisoppdateringer for UQC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UQC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Uquid livepris er 3.848 USD. Spor prisoppdateringer for UQC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UQC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Uquid Pris(UQC)

$3.848
USD
Uquid (UQC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:19:33 (UTC+8)

Uquid (UQC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
Uquid (UQC) sanntidsprisen er $ 3.848. I løpet av de siste 24 timene har UQC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.839 og et toppnivå på $ 3.862, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UQC er $ 33.70574952, mens den rekordlave prisen er $ 0.0370745608992.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UQC endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -0.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Uquid (UQC) Markedsinformasjon

No.704

ETH

Nåværende markedsverdi på Uquid er $ 38.48M, med et 24-timers handelsvolum på $ 13.69K. Den sirkulerende forsyningen på UQC er 10.00M, med en total tilgang på 40000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 153.92M.

Uquid (UQC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Uquid for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.327-7.84%
60 dager$ -1.052-21.47%
90 dager$ +0.862+28.86%
Uquid Prisendring i dag

I dag registrerte UQC en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Uquid 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.327 (-7.84%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Uquid 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så UQC en endring på $ -1.052 (-21.47%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Uquid 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.862+28.86% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Uquid (UQC)?

Sjekk ut Uquid Prishistorikk-siden nå.

Hva er Uquid (UQC)

UQUID IS LEADING WEB 3.0 SHOPPING WITH BRIDGE BETWEEN 2TRILION BILLION MARKET OF BLOCKCHAIN WITH 4 TRILLION E-COMMERCE.

Uquid er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Uquid investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk UQC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Uquid på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Uquid kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Uquid Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Uquid (UQC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Uquid (UQC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Uquid.

Sjekk Uquidprisprognosen nå!

Uquid (UQC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Uquid (UQC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UQC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Uquid (UQC)

Leter du etter hvordan du kjøperUquid? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Uquid på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

UQC til lokale valutaer

Uquid Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Uquid, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Uquid nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Uquid

Hvor mye er Uquid (UQC) verdt i dag?
Live UQC prisen i USD er 3.848 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UQC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UQC til USD er $ 3.848. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Uquid?
Markedsverdien for UQC er $ 38.48M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UQC?
Den sirkulerende forsyningen av UQC er 10.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUQC ?
UQC oppnådde en ATH-pris på 33.70574952 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UQC?
UQC så en ATL-pris på 0.0370745608992 USD.
Hva er handelsvolumet til UQC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UQC er $ 13.69K USD.
Vil UQC gå høyere i år?
UQC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UQC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:19:33 (UTC+8)

Uquid (UQC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

