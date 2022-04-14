Uquid (UQC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Uquid (UQC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Uquid (UQC) Informasjon UQUID IS LEADING WEB 3.0 SHOPPING WITH BRIDGE BETWEEN 2TRILION BILLION MARKET OF BLOCKCHAIN WITH 4 TRILLION E-COMMERCE. Offisiell nettside: https://uquidcoin.com Teknisk dokument: https://uquidcoin.com/pdf/Uquid_whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x8806926ab68eb5a7b909dcaf6fdbe5d93271d6e2 Kjøp UQC nå!

Uquid (UQC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Uquid (UQC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.69M $ 38.69M $ 38.69M Total forsyning: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 154.76M $ 154.76M $ 154.76M All-time high: $ 69.8 $ 69.8 $ 69.8 All-Time Low: $ 0.0370745608992 $ 0.0370745608992 $ 0.0370745608992 Nåværende pris: $ 3.869 $ 3.869 $ 3.869 Lær mer om Uquid (UQC) pris

Uquid (UQC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Uquid (UQC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UQC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UQC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UQCs tokenomics, kan du utforske UQC tokenets livepris!

Uquid (UQC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UQC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UQC nå!

UQC prisforutsigelse Vil du vite hvor UQC kan være på vei? Vår UQC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UQC tokenets prisforutsigelse nå!

