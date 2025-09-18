Dagens UPCX livepris er 2.4646 USD. Spor prisoppdateringer for UPC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UPC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens UPCX livepris er 2.4646 USD. Spor prisoppdateringer for UPC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UPC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

UPCX Logo

UPCX Pris(UPC)

1 UPC til USD livepris:

$2.4638
$2.4638$2.4638
-0.27%1D
USD
UPCX (UPC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:19:19 (UTC+8)

UPCX (UPC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.4256
$ 2.4256$ 2.4256
24 timer lav
$ 2.4757
$ 2.4757$ 2.4757
24 timer høy

$ 2.4256
$ 2.4256$ 2.4256

$ 2.4757
$ 2.4757$ 2.4757

$ 5.366687357333415
$ 5.366687357333415$ 5.366687357333415

$ 1.0490959955718784
$ 1.0490959955718784$ 1.0490959955718784

+0.02%

-0.27%

-15.91%

-15.91%

UPCX (UPC) sanntidsprisen er $ 2.4646. I løpet av de siste 24 timene har UPC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.4256 og et toppnivå på $ 2.4757, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UPC er $ 5.366687357333415, mens den rekordlave prisen er $ 1.0490959955718784.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UPC endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og -15.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UPCX (UPC) Markedsinformasjon

No.230

$ 231.16M
$ 231.16M$ 231.16M

$ 216.11K
$ 216.11K$ 216.11K

$ 1.92B
$ 1.92B$ 1.92B

93.79M
93.79M 93.79M

780,000,000
780,000,000 780,000,000

780,000,000
780,000,000 780,000,000

12.02%

ETH

Nåværende markedsverdi på UPCX er $ 231.16M, med et 24-timers handelsvolum på $ 216.11K. Den sirkulerende forsyningen på UPC er 93.79M, med en total tilgang på 780000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.92B.

UPCX (UPC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene UPCX for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00667-0.27%
30 dager$ -0.7912-24.31%
60 dager$ -0.9631-28.10%
90 dager$ -1.3251-34.97%
UPCX Prisendring i dag

I dag registrerte UPC en endring på $ -0.00667 (-0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

UPCX 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.7912 (-24.31%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

UPCX 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så UPC en endring på $ -0.9631 (-28.10%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

UPCX 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -1.3251-34.97% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for UPCX (UPC)?

Sjekk ut UPCX Prishistorikk-siden nå.

Hva er UPCX (UPC)

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

UPCX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere UPCX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk UPC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om UPCX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din UPCX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

UPCX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil UPCX (UPC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine UPCX (UPC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for UPCX.

Sjekk UPCXprisprognosen nå!

UPCX (UPC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak UPCX (UPC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UPC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe UPCX (UPC)

Leter du etter hvordan du kjøperUPCX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe UPCX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

UPC til lokale valutaer

UPCX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av UPCX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell UPCX nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om UPCX

Hvor mye er UPCX (UPC) verdt i dag?
Live UPC prisen i USD er 2.4646 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UPC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UPC til USD er $ 2.4646. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for UPCX?
Markedsverdien for UPC er $ 231.16M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UPC?
Den sirkulerende forsyningen av UPC er 93.79M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUPC ?
UPC oppnådde en ATH-pris på 5.366687357333415 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UPC?
UPC så en ATL-pris på 1.0490959955718784 USD.
Hva er handelsvolumet til UPC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UPC er $ 216.11K USD.
Vil UPC gå høyere i år?
UPC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UPC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:19:19 (UTC+8)

UPCX (UPC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

