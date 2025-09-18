Hva er UPCX (UPC)

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

UPCX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil UPCX (UPC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine UPCX (UPC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for UPCX.

UPCX (UPC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak UPCX (UPC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UPC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe UPCX (UPC)

UPCX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av UPCX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om UPCX Hvor mye er UPCX (UPC) verdt i dag? Live UPC prisen i USD er 2.4646 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende UPC-til-USD-pris? $ 2.4646 . Sjekk ut Den nåværende prisen på UPC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for UPCX? Markedsverdien for UPC er $ 231.16M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av UPC? Den sirkulerende forsyningen av UPC er 93.79M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUPC ? UPC oppnådde en ATH-pris på 5.366687357333415 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på UPC? UPC så en ATL-pris på 1.0490959955718784 USD . Hva er handelsvolumet til UPC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UPC er $ 216.11K USD . Vil UPC gå høyere i år? UPC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UPC prisprognosen for en mer grundig analyse.

UPCX (UPC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

