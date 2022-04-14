UPCX (UPC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UPCX (UPC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UPCX (UPC) Informasjon UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security. Offisiell nettside: https://upcx.io/ Teknisk dokument: https://upcx.io/whitepaper/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x487d62468282Bd04ddf976631C23128A425555EE Kjøp UPC nå!

UPCX (UPC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UPCX (UPC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 213.55M $ 213.55M $ 213.55M Total forsyning: $ 780.00M $ 780.00M $ 780.00M Sirkulerende forsyning: $ 93.79M $ 93.79M $ 93.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.78B $ 1.78B $ 1.78B All-time high: $ 5.8 $ 5.8 $ 5.8 All-Time Low: $ 1.0490959955718784 $ 1.0490959955718784 $ 1.0490959955718784 Nåværende pris: $ 2.2769 $ 2.2769 $ 2.2769 Lær mer om UPCX (UPC) pris

UPCX (UPC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UPCX (UPC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UPC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UPC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UPCs tokenomics, kan du utforske UPC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe UPC Interessert i å legge til UPCX (UPC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe UPC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper UPC på MEXC nå!

UPCX (UPC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UPC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UPC nå!

UPC prisforutsigelse Vil du vite hvor UPC kan være på vei? Vår UPC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UPC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!