Dagens UniBot livepris er 2.726 USD. Spor prisoppdateringer for UNIBOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UNIBOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

UniBot Logo

UniBot Pris(UNIBOT)

1 UNIBOT til USD livepris:

$2.726
$2.726
-1.33%1D
USD
UniBot (UNIBOT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:50:43 (UTC+8)

UniBot (UNIBOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.692
$ 2.692
24 timer lav
$ 2.849
$ 2.849
24 timer høy

$ 2.692
$ 2.692

$ 2.849
$ 2.849

$ 236.43365030694815
$ 236.43365030694815

$ 2.019712579714102
$ 2.019712579714102

+0.29%

-1.32%

-7.69%

-7.69%

UniBot (UNIBOT) sanntidsprisen er $ 2.726. I løpet av de siste 24 timene har UNIBOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.692 og et toppnivå på $ 2.849, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNIBOT er $ 236.43365030694815, mens den rekordlave prisen er $ 2.019712579714102.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNIBOT endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, -1.32% over 24 timer og -7.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UniBot (UNIBOT) Markedsinformasjon

No.1746

$ 2.73M
$ 2.73M

$ 54.79K
$ 54.79K

$ 2.73M
$ 2.73M

1.00M
1.00M

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

100.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på UniBot er $ 2.73M, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.79K. Den sirkulerende forsyningen på UNIBOT er 1.00M, med en total tilgang på 1000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.73M.

UniBot (UNIBOT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene UniBot for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.03674-1.32%
30 dager$ -0.199-6.81%
60 dager$ -0.139-4.86%
90 dager$ +0.536+24.47%
UniBot Prisendring i dag

I dag registrerte UNIBOT en endring på $ -0.03674 (-1.32%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

UniBot 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.199 (-6.81%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

UniBot 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så UNIBOT en endring på $ -0.139 (-4.86%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

UniBot 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.536+24.47% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for UniBot (UNIBOT)?

Sjekk ut UniBot Prishistorikk-siden nå.

Hva er UniBot (UNIBOT)

Unibot is the Fastest Telegram Trading Bot. Users can experience seamless and lightning-fast trading on the go with Unibot’s free-to-use Telegram bot.

UniBot er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere UniBot investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk UNIBOT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om UniBot på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din UniBot kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

UniBot Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil UniBot (UNIBOT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine UniBot (UNIBOT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for UniBot.

Sjekk UniBotprisprognosen nå!

UniBot (UNIBOT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak UniBot (UNIBOT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UNIBOT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe UniBot (UNIBOT)

Leter du etter hvordan du kjøperUniBot? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe UniBot på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

UNIBOT til lokale valutaer

UniBot Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av UniBot, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell UniBot nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om UniBot

Hvor mye er UniBot (UNIBOT) verdt i dag?
Live UNIBOT prisen i USD er 2.726 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UNIBOT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UNIBOT til USD er $ 2.726. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for UniBot?
Markedsverdien for UNIBOT er $ 2.73M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UNIBOT?
Den sirkulerende forsyningen av UNIBOT er 1.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUNIBOT ?
UNIBOT oppnådde en ATH-pris på 236.43365030694815 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UNIBOT?
UNIBOT så en ATL-pris på 2.019712579714102 USD.
Hva er handelsvolumet til UNIBOT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UNIBOT er $ 54.79K USD.
Vil UNIBOT gå høyere i år?
UNIBOT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UNIBOT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:50:43 (UTC+8)

UniBot (UNIBOT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

UNIBOT-til-USD-kalkulator

Beløp

UNIBOT
UNIBOT
USD
USD

1 UNIBOT = 2.726 USD

Handle UNIBOT

UNIBOTUSDT
$2.726
$2.726
-1.26%

