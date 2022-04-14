UniBot (UNIBOT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UniBot (UNIBOT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UniBot (UNIBOT) Informasjon Unibot is the Fastest Telegram Trading Bot. Users can experience seamless and lightning-fast trading on the go with Unibot’s free-to-use Telegram bot. Offisiell nettside: https://unibot.app/ Teknisk dokument: https://learn.unibot.app/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf819d9cb1c2a819fd991781a822de3ca8607c3c9 Kjøp UNIBOT nå!

UniBot (UNIBOT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UniBot (UNIBOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M All-time high: $ 245 $ 245 $ 245 All-Time Low: $ 2.019712579714102 $ 2.019712579714102 $ 2.019712579714102 Nåværende pris: $ 2.668 $ 2.668 $ 2.668 Lær mer om UniBot (UNIBOT) pris

UniBot (UNIBOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UniBot (UNIBOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNIBOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNIBOT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UNIBOTs tokenomics, kan du utforske UNIBOT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe UNIBOT Interessert i å legge til UniBot (UNIBOT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe UNIBOT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper UNIBOT på MEXC nå!

UniBot (UNIBOT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UNIBOT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UNIBOT nå!

UNIBOT prisforutsigelse Vil du vite hvor UNIBOT kan være på vei? Vår UNIBOT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UNIBOT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!