Dagens TRN livepris er 0.01921 USD. Spor prisoppdateringer for TRN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TRN livepris er 0.01921 USD. Spor prisoppdateringer for TRN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TRN

TRN Prisinformasjon

TRN teknisk dokument

TRN Offisiell nettside

TRN tokenomics

TRN Prisprognose

TRN-historikk

TRN Kjøpeguide

TRN-til-fiat-valutakonverter

TRN Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

TRN Logo

TRN Pris(TRN)

1 TRN til USD livepris:

$0.01921
$0.01921$0.01921
0.00%1D
USD
TRN (TRN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:32:42 (UTC+8)

TRN (TRN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0172
$ 0.0172$ 0.0172
24 timer lav
$ 0.0197
$ 0.0197$ 0.0197
24 timer høy

$ 0.0172
$ 0.0172$ 0.0172

$ 0.0197
$ 0.0197$ 0.0197

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+3.16%

+3.16%

TRN (TRN) sanntidsprisen er $ 0.01921. I løpet av de siste 24 timene har TRN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0172 og et toppnivå på $ 0.0197, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRN er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRN endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +3.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TRN (TRN) Markedsinformasjon

--
----

$ 337.05
$ 337.05$ 337.05

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

T3RN

Nåværende markedsverdi på TRN er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 337.05. Den sirkulerende forsyningen på TRN er --, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.92M.

TRN (TRN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene TRN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00533-21.72%
60 dager$ -0.09079-82.54%
90 dager$ -0.23079-92.32%
TRN Prisendring i dag

I dag registrerte TRN en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

TRN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00533 (-21.72%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

TRN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TRN en endring på $ -0.09079 (-82.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

TRN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.23079-92.32% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for TRN (TRN)?

Sjekk ut TRN Prishistorikk-siden nå.

Hva er TRN (TRN)

t3rn is building the universal execution layer for Web3 — a cross-chain infrastructure protocol that allows users and developers to execute complex, multi-chain transactions atomically. Instead of fragmented bridge solutions or simple messaging protocols, t3rn ensures that every cross-chain transaction either fully succeeds or fully reverts, eliminating partial execution risk across chains.Through intent-based architecture, users simply define what outcome they want, while decentralized Executors compete to fulfill these intents efficiently, securely, and with optimal liquidity. This creates a permissionless, competitive environment for liquidity providers and solvers, while making cross-chain usage seamless for developers, dApps, and protocols.

TRN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TRN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TRN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om TRN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TRN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TRN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TRN (TRN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TRN (TRN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TRN.

Sjekk TRNprisprognosen nå!

TRN (TRN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TRN (TRN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TRN (TRN)

Leter du etter hvordan du kjøperTRN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TRN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TRN til lokale valutaer

1 TRN(TRN) til VND
505.51115
1 TRN(TRN) til AUD
A$0.0290071
1 TRN(TRN) til GBP
0.0142154
1 TRN(TRN) til EUR
0.0163285
1 TRN(TRN) til USD
$0.01921
1 TRN(TRN) til MYR
RM0.080682
1 TRN(TRN) til TRY
0.7947177
1 TRN(TRN) til JPY
¥2.82387
1 TRN(TRN) til ARS
ARS$28.3332132
1 TRN(TRN) til RUB
1.604035
1 TRN(TRN) til INR
1.6922089
1 TRN(TRN) til IDR
Rp320.1665386
1 TRN(TRN) til KRW
26.8294544
1 TRN(TRN) til PHP
1.0938174
1 TRN(TRN) til EGP
￡E.0.9251536
1 TRN(TRN) til BRL
R$0.1021972
1 TRN(TRN) til CAD
C$0.0263177
1 TRN(TRN) til BDT
2.3405464
1 TRN(TRN) til NGN
28.75737
1 TRN(TRN) til COP
$75.0390625
1 TRN(TRN) til ZAR
R.0.3331014
1 TRN(TRN) til UAH
0.7937572
1 TRN(TRN) til TZS
T.Sh.47.5493604
1 TRN(TRN) til VES
Bs3.13123
1 TRN(TRN) til CLP
$18.34555
1 TRN(TRN) til PKR
Rs5.4525664
1 TRN(TRN) til KZT
10.41182
1 TRN(TRN) til THB
฿0.6118385
1 TRN(TRN) til TWD
NT$0.5807183
1 TRN(TRN) til AED
د.إ0.0705007
1 TRN(TRN) til CHF
Fr0.0151759
1 TRN(TRN) til HKD
HK$0.1492617
1 TRN(TRN) til AMD
֏7.3601194
1 TRN(TRN) til MAD
.د.م0.1734663
1 TRN(TRN) til MXN
$0.353464
1 TRN(TRN) til SAR
ريال0.0720375
1 TRN(TRN) til ETB
Br2.7579797
1 TRN(TRN) til KES
KSh2.4836609
1 TRN(TRN) til JOD
د.أ0.01361989
1 TRN(TRN) til PLN
0.0695402
1 TRN(TRN) til RON
лв0.0829872
1 TRN(TRN) til SEK
kr0.1807661
1 TRN(TRN) til BGN
лв0.0318886
1 TRN(TRN) til HUF
Ft6.3861724
1 TRN(TRN) til CZK
0.3970707
1 TRN(TRN) til KWD
د.ك0.00585905
1 TRN(TRN) til ILS
0.0639693
1 TRN(TRN) til BOB
Bs0.1327411
1 TRN(TRN) til AZN
0.032657
1 TRN(TRN) til TJS
SM0.1799977
1 TRN(TRN) til GEL
0.051867
1 TRN(TRN) til AOA
Kz17.5112597
1 TRN(TRN) til BHD
.د.ب0.00724217
1 TRN(TRN) til BMD
$0.01921
1 TRN(TRN) til DKK
kr0.1219835
1 TRN(TRN) til HNL
L0.5034941
1 TRN(TRN) til MUR
0.8709814
1 TRN(TRN) til NAD
$0.3336777
1 TRN(TRN) til NOK
kr0.1909474
1 TRN(TRN) til NZD
$0.032657
1 TRN(TRN) til PAB
B/.0.01921
1 TRN(TRN) til PGK
K0.0802978
1 TRN(TRN) til QAR
ر.ق0.0699244
1 TRN(TRN) til RSD
дин.1.9161975
1 TRN(TRN) til UZS
soʻm237.1603207
1 TRN(TRN) til ALL
L1.5840566
1 TRN(TRN) til ANG
ƒ0.0343859
1 TRN(TRN) til AWG
ƒ0.034578
1 TRN(TRN) til BBD
$0.03842
1 TRN(TRN) til BAM
KM0.0318886
1 TRN(TRN) til BIF
Fr57.34185
1 TRN(TRN) til BND
$0.0245888
1 TRN(TRN) til BSD
$0.01921
1 TRN(TRN) til JMD
$3.0814761
1 TRN(TRN) til KHR
77.4595225
1 TRN(TRN) til KMF
Fr8.02978
1 TRN(TRN) til LAK
417.6086873
1 TRN(TRN) til LKR
Rs5.8158275
1 TRN(TRN) til MDL
L0.3190781
1 TRN(TRN) til MGA
Ar84.9998317
1 TRN(TRN) til MOP
P0.1538721
1 TRN(TRN) til MVR
0.293913
1 TRN(TRN) til MWK
MK33.3506731
1 TRN(TRN) til MZN
MT1.227519
1 TRN(TRN) til NPR
Rs2.7070732
1 TRN(TRN) til PYG
137.19782
1 TRN(TRN) til RWF
Fr27.83529
1 TRN(TRN) til SBD
$0.157522
1 TRN(TRN) til SCR
0.2752793
1 TRN(TRN) til SRD
$0.7317089
1 TRN(TRN) til SVC
$0.1682796
1 TRN(TRN) til SZL
L0.3332935
1 TRN(TRN) til TMT
m0.067235
1 TRN(TRN) til TND
د.ت0.05595873
1 TRN(TRN) til TTD
$0.1300517
1 TRN(TRN) til UGX
Sh67.38868
1 TRN(TRN) til XAF
Fr10.71918
1 TRN(TRN) til XCD
$0.051867
1 TRN(TRN) til XOF
Fr10.71918
1 TRN(TRN) til XPF
Fr1.94021
1 TRN(TRN) til BWP
P0.2558772
1 TRN(TRN) til BZD
$0.0386121
1 TRN(TRN) til CVE
$1.8032427
1 TRN(TRN) til DJF
Fr3.40017
1 TRN(TRN) til DOP
$1.1914042
1 TRN(TRN) til DZD
د.ج2.4892318
1 TRN(TRN) til FJD
$0.0432225
1 TRN(TRN) til GNF
Fr167.03095
1 TRN(TRN) til GTQ
Q0.1471486
1 TRN(TRN) til GYD
$4.0237266
1 TRN(TRN) til ISK
kr2.32441

TRN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TRN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell TRN nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om TRN

Hvor mye er TRN (TRN) verdt i dag?
Live TRN prisen i USD er 0.01921 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TRN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TRN til USD er $ 0.01921. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TRN?
Markedsverdien for TRN er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TRN?
Den sirkulerende forsyningen av TRN er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRN ?
TRN oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TRN?
TRN så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til TRN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRN er $ 337.05 USD.
Vil TRN gå høyere i år?
TRN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:32:42 (UTC+8)

TRN (TRN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

TRN-til-USD-kalkulator

Beløp

TRN
TRN
USD
USD

1 TRN = 0.01921 USD

Handle TRN

TRNUSDT
$0.01921
$0.01921$0.01921
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker