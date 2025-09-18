Hva er TRN (TRN)

t3rn is building the universal execution layer for Web3 — a cross-chain infrastructure protocol that allows users and developers to execute complex, multi-chain transactions atomically. Instead of fragmented bridge solutions or simple messaging protocols, t3rn ensures that every cross-chain transaction either fully succeeds or fully reverts, eliminating partial execution risk across chains.Through intent-based architecture, users simply define what outcome they want, while decentralized Executors compete to fulfill these intents efficiently, securely, and with optimal liquidity. This creates a permissionless, competitive environment for liquidity providers and solvers, while making cross-chain usage seamless for developers, dApps, and protocols.

TRN (TRN) tokenomics

For en mer dyptgående forståelse av TRN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

