TRN (TRN) Informasjon t3rn is building the universal execution layer for Web3 — a cross-chain infrastructure protocol that allows users and developers to execute complex, multi-chain transactions atomically. Instead of fragmented bridge solutions or simple messaging protocols, t3rn ensures that every cross-chain transaction either fully succeeds or fully reverts, eliminating partial execution risk across chains.Through intent-based architecture, users simply define what outcome they want, while decentralized Executors compete to fulfill these intents efficiently, securely, and with optimal liquidity. This creates a permissionless, competitive environment for liquidity providers and solvers, while making cross-chain usage seamless for developers, dApps, and protocols. Offisiell nettside: http://www.t3rn.io/ Teknisk dokument: https://assets.website-files.com/5fe1b23e6044efb847a13489/601bc2fb2a410b5b2fd1bebe_t3rn_whitepaper_v0.6.0.pdf Blokkutforsker: https://t3rn.calderaexplorer.xyz/ Kjøp TRN nå!

TRN (TRN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TRN (TRN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M All-time high: $ 3.266 $ 3.266 $ 3.266 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.01854 $ 0.01854 $ 0.01854 Lær mer om TRN (TRN) pris

TRN (TRN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TRN (TRN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRNs tokenomics, kan du utforske TRN tokenets livepris!

