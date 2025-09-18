Dagens Shiba Inu Treat livepris er 0.001419 USD. Spor prisoppdateringer for TREAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TREAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Shiba Inu Treat livepris er 0.001419 USD. Spor prisoppdateringer for TREAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TREAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Shiba Inu Treat Pris(TREAT)

1 TREAT til USD livepris:

$0.001418
$0.001418$0.001418
-0.63%1D
Shiba Inu Treat (TREAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:33:50 (UTC+8)

Shiba Inu Treat (TREAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001404
$ 0.001404$ 0.001404
24 timer lav
$ 0.001515
$ 0.001515$ 0.001515
24 timer høy

$ 0.001404
$ 0.001404$ 0.001404

$ 0.001515
$ 0.001515$ 0.001515

$ 0.019750864633969658
$ 0.019750864633969658$ 0.019750864633969658

$ 0.001262164869066865
$ 0.001262164869066865$ 0.001262164869066865

-0.22%

-0.63%

-1.80%

-1.80%

Shiba Inu Treat (TREAT) sanntidsprisen er $ 0.001419. I løpet av de siste 24 timene har TREAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001404 og et toppnivå på $ 0.001515, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TREAT er $ 0.019750864633969658, mens den rekordlave prisen er $ 0.001262164869066865.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TREAT endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -0.63% over 24 timer og -1.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shiba Inu Treat (TREAT) Markedsinformasjon

No.3854

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 61.20K
$ 61.20K$ 61.20K

$ 14.19M
$ 14.19M$ 14.19M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

Nåværende markedsverdi på Shiba Inu Treat er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 61.20K. Den sirkulerende forsyningen på TREAT er 0.00, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.19M.

Shiba Inu Treat (TREAT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Shiba Inu Treat for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000899-0.63%
30 dager$ +0.000052+3.80%
60 dager$ -0.000595-29.55%
90 dager$ -0.000136-8.75%
Shiba Inu Treat Prisendring i dag

I dag registrerte TREAT en endring på $ -0.00000899 (-0.63%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Shiba Inu Treat 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000052 (+3.80%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Shiba Inu Treat 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TREAT en endring på $ -0.000595 (-29.55%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Shiba Inu Treat 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000136-8.75% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Shiba Inu Treat (TREAT)?

Sjekk ut Shiba Inu Treat Prishistorikk-siden nå.

Hva er Shiba Inu Treat (TREAT)

Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse.

Shiba Inu Treat er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Shiba Inu Treat investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

Shiba Inu Treat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Shiba Inu Treat (TREAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Shiba Inu Treat (TREAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Shiba Inu Treat.

Sjekk Shiba Inu Treatprisprognosen nå!

Shiba Inu Treat (TREAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Shiba Inu Treat (TREAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TREAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Shiba Inu Treat (TREAT)

Leter du etter hvordan du kjøperShiba Inu Treat? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Shiba Inu Treat på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TREAT til lokale valutaer

1 Shiba Inu Treat(TREAT) til VND
37.340985
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til AUD
A$0.00214269
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til GBP
0.00105006
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til EUR
0.00120615
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til USD
$0.001419
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til MYR
RM0.0059598
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til TRY
0.05871822
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til JPY
¥0.208593
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til ARS
ARS$2.09291148
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til RUB
0.1184865
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til INR
0.12498552
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til IDR
Rp23.64999054
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til KRW
1.98183216
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til PHP
0.08092557
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til EGP
￡E.0.06833904
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til BRL
R$0.00753489
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til CAD
C$0.00194403
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til BDT
0.17274906
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til NGN
2.12106444
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til COP
$5.54296875
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til ZAR
R.0.02457708
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til UAH
0.05863308
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til TZS
T.Sh.3.51236556
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til VES
Bs0.231297
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til CLP
$1.355145
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til PKR
Rs0.40276896
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til KZT
0.76826079
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til THB
฿0.0451242
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til TWD
NT$0.04289637
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til AED
د.إ0.00520773
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til CHF
Fr0.00112101
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til HKD
HK$0.01102563
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til AMD
֏0.5430513
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til MAD
.د.م0.01279938
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til MXN
$0.02609541
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til SAR
ريال0.00532125
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til ETB
Br0.20372583
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til KES
KSh0.18330642
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til JOD
د.أ0.001006071
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til PLN
0.00513678
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til RON
лв0.00611589
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til SEK
kr0.01335279
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til BGN
лв0.00235554
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til HUF
Ft0.47142018
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til CZK
0.02934492
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til KWD
د.ك0.000432795
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til ILS
0.00472527
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til BOB
Bs0.00980529
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til AZN
0.0024123
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til TJS
SM0.01328184
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til GEL
0.0038313
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til AOA
Kz1.29351783
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til BHD
.د.ب0.000534963
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til BMD
$0.001419
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til DKK
kr0.00901065
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til HNL
L0.03719199
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til MUR
0.06433746
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til NAD
$0.02461965
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til NOK
kr0.01410486
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til NZD
$0.0024123
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til PAB
B/.0.001419
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til PGK
K0.00593142
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til QAR
ر.ق0.00515097
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til RSD
дин.0.14151687
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til UZS
soʻm17.51850573
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til ALL
L0.11701074
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til ANG
ƒ0.00254001
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til AWG
ƒ0.0025542
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til BBD
$0.002838
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til BAM
KM0.00235554
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til BIF
Fr4.235715
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til BND
$0.00181632
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til BSD
$0.001419
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til JMD
$0.22762179
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til KHR
5.69878914
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til KMF
Fr0.593142
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til LAK
30.84782547
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til LKR
Rs0.42921912
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til MDL
L0.0234135
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til MGA
Ar6.27874863
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til MOP
P0.01136619
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til MVR
0.0217107
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til MWK
MK2.46354009
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til MZN
MT0.0906741
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til NPR
Rs0.19996548
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til PYG
10.134498
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til RWF
Fr2.056131
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til SBD
$0.0116358
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til SCR
0.02033427
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til SRD
$0.05404971
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til SVC
$0.01241625
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til SZL
L0.02461965
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til TMT
m0.0049665
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til TND
د.ت0.00412929
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til TTD
$0.00960663
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til UGX
Sh4.977852
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til XAF
Fr0.791802
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til XCD
$0.0038313
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til XOF
Fr0.791802
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til XPF
Fr0.143319
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til BWP
P0.01890108
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til BZD
$0.00285219
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til CVE
$0.13307382
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til DJF
Fr0.251163
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til DOP
$0.08800638
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til DZD
د.ج0.18384564
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til FJD
$0.00319275
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til GNF
Fr12.338205
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til GTQ
Q0.01086954
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til GYD
$0.29698251
1 Shiba Inu Treat(TREAT) til ISK
kr0.171699

For en mer dyptgående forståelse av Shiba Inu Treat, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Shiba Inu Treat nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Shiba Inu Treat

Hvor mye er Shiba Inu Treat (TREAT) verdt i dag?
Live TREAT prisen i USD er 0.001419 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TREAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TREAT til USD er $ 0.001419. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Shiba Inu Treat?
Markedsverdien for TREAT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TREAT?
Den sirkulerende forsyningen av TREAT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTREAT ?
TREAT oppnådde en ATH-pris på 0.019750864633969658 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TREAT?
TREAT så en ATL-pris på 0.001262164869066865 USD.
Hva er handelsvolumet til TREAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TREAT er $ 61.20K USD.
Vil TREAT gå høyere i år?
TREAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TREAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:33:50 (UTC+8)

Shiba Inu Treat (TREAT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

